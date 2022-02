Einbruch in Igel-Quartier – Blutspur verrät den fremden Gast

Von: Sandra Barbara Furtner

Die Pfleger des Tierheims Bergheim entdecken am frühen Morgen eine verdächtige Blutspur – sie führt zum Igel-Quartier. Gab es dort etwa einen Einbruch?

Bergheim – Um die kalte und auch futterarme Jahreszeit gut zu überstehen, halten Igel von November bis März einen Winterschlaf. Kaum locken die ersten Sonnenstrahlen und die Temperatur steigt etwas an, kriechen sie wieder aus ihrem Versteck. In Bergheim hat es wohl jemand besonders eilig. Wer dort genau eingebrochen ist, verrät Landtiere.de*

So entdeckt eine Mitarbeiterin des Tierheims am frühen Morgen eine verdächtige Blutspur. Sie führt direkt zum Kaninchenhaus, das zum Igel-Quartier umfunktioniert wurde. Darin leben momentan 30 kleine stachelige Gesellen, verrät das Tierheim in ihrem Instagram-Post.

Als sie der Blutspur folgen, finden sie einen „fremden Igel“, der vom fein duftenden Futter, das sich im Quartier befindet, angelockt wurde. Statt aus dem Tierheim raus zu wollen, will der unbedingt rein. Nur 308 Gramm leicht, muss der Hunger so groß gewesen sein, dass er sich durch ein kleines Loch in der Außenwand gequetscht und dabei am Fuß verletzt hat. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.