Einsamer Dackel findet Freunde im Park – seine Reaktion ist herzerwärmend

Zauberhaftes Video

Von Nina Marie Jarosch

Das rührende Video von einem einsamen Dackel, der versucht in einem Hundepark neue Freunde zu finden, bringt die Herzen vieler Zuschauer zum Schmelzen.

Queensland (Australien) – Auf dem TikTok-Account „albert_dachshington“ wird vor kurzem ein zauberhaftes Video von Dackel „Albert“ geteilt, der in einem Hundepark nach Freunden zum Spielen Ausschau hält. Warum Millionen Zuschauer den Clip des einsamen Dackels so sehr lieben, verrät Landtiere.de.*

Zu Beginn des rührenden Videos sieht man Dackel Albert, der, offenbar voller Vorfreude, schwanzwedelnd mit seinem Frauchen zum Hundepark unterwegs ist. „Albert hat heute wieder sein Glück im Hundepark versucht", wird im Clip eingeblendet. In der nächsten Szene sitzt der kleine Rüde brav im Gras des Hundeparks und wartet auf tierische Gesellschaft – aber weit und breit ist kein Spielkamerad in Sicht. Nur in einem etwas entfernten, separaten Teil für große Hunde ist was los. Sehnsüchtig beobachtet Albert die großen Vierbeiner aus der Ferne.