Von: Nina Marie Jarosch

Das rührende Video von einem einsamen Dackel, der versucht in einem Hundepark neue Freunde zu finden, bringt die Herzen vieler Zuschauer zum Schmelzen.

Queensland (Australien) – Auf dem TikTok-Account „albert_dachshington“ wird vor kurzem ein zauberhaftes Video von Dackel „Albert“ geteilt, der in einem Hundepark nach Freunden zum Spielen Ausschau hält. Millionen Zuschauer lieben den Clip und finden ihn einfach nur herzerwärmend, wie Landtiere.de berichtet.*

Einsamer Dackel findet Freunde im Park – seine Reaktion ist herzerwärmend

Zu Beginn des rührenden Videos sieht man Dackel Albert, der, offenbar voller Vorfreude, schwanzwedelnd mit seinem Frauchen zum Hundepark unterwegs ist. „Albert hat heute wieder sein Glück im Hundepark versucht“, wird im Clip eingeblendet. In der nächsten Szene sitzt der kleine Rüde brav im Gras des Hundeparks und wartet auf tierische Gesellschaft – aber weit und breit ist kein Spielkamerad in Sicht. Nur in einem etwas entfernten, separaten Teil für große Hunde ist was los. Sehnsüchtig beobachtet Albert die großen Vierbeiner aus der Ferne. Diese Dackel feiern in einer Waschstraße eine wilde Party im Auto.

Einsamer Dackel findet Freunde im Park – „Zeit zum Spielen“

Albert wartet weiter geduldig auf Hundefreunde zum Spielen und schaut immer wieder hoch zu seinem Frauchen. Und dann ist es endlich so weit, das Warten hat ein Ende: Am Parkeingang tauchen zwei kleine Artgenossen mit ihrem Frauchen auf! Die Reaktion des Dackels ist einfach nur herzerwärmend. Albert stürmt freudig los, um die beiden anderen Hunde zu begrüßen. „Zeit zum Spielen“ wird dann im Clip eingeblendet und es ist zu sehen, wie die drei drolligen Dackel über die Wiese toben und gemeinsam Spaß haben. Ein winziger Dackelwelpe will unbedingt auf eine Couch klettern und schafft es am Ende fast.

Einsamer Dackel findet Freunde im Park – Millionen Menschen freuen sich für Albert

Das zauberhafte TikTok-Video haben inzwischen 9,3 Millionen Leute angesehen, 1,4 Millionen Likes dafür vergeben und über 8.200 Kommentare dazu geschrieben. Viele der Zuschauer schreiben darin, dass sie sich zu Beginn Sorgen gemacht haben, dass der einsame Dackel niemanden zum Spielen mehr finden würde. Sie fiebern regelrecht mit ihm mit und sind überglücklich, als er endlich seine Freunde trifft. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Am Anfang hat es mir das Herz gebrochen, weil keine anderen kleinen Hunde da waren, aber dann sind sie aufgetaucht“

„Seine Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt“

„Das macht mein Herz so glücklich“

„Ich habe mich so für ihn gefreut, als seine Freunde auftauchten“

„Gute Dinge kommen zu denen, die warten!!“

„Die Aufregung, als er merkt, dass seine Freunde kommen!“

„Oh der Blick kurz bevor die kamen voll traurig und dann doch noch Spaß und happy end“

