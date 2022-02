Eisbären beim Rodeln – sie toben herum wie Kinder

Von: Nina Marie Jarosch

Ein lustiges Video zeigt, wie sehr sich zwei Eisbären über Schnee freuen: Sie tollen herum wie die Kinder und zaubern den Menschen im Netz ein Lächeln ins Gesicht.

München – Für viele Kinder ist das Herumtoben im Schnee das Schönste am Winter. Dass das anscheinend auch für Eisbären gilt, zeigt jetzt ein lustiges Video aus dem Tierpark Hellabrunn in München wie Landtiere.de berichtet*. Jetzt raten sie mal, was deren Eisbärdamen am liebsten machen, wenn es geschneit hat? Eine Runde Rodeln gehen!

Die zwei Eisbären tollen im Schnee herum wie kleine Kinder. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Eisbären beim Rodeln – wie die Kinder

Es ist keine große Überraschung, dass sich Eisbären bei winterlichen Temperaturen pudelwohl fühlen. Wie sehr sie sich aber über ein klein wenig Schnee freuen können, zeigt ein aktuelles Video, das der Münchner Tierpark Hellabrunn auf seinen Social Media-Kanälen geteilt hat. Darin zu sehen sind die beiden Eisbärinnen Nanook und Nuna, die mit der weißen Pracht einen Riesen-Spaß haben: Eine steht oben am Hang, legt sich hin und rutscht hinunter. Unten angekommen kugelt sie sich im Schnee, als gäbe es nicht Schöneres.

Eisbären beim Rodeln – Menschen im Netz freuen sich mit ihnen

Die andere Eisbärin liegt gemütlich im Schnee und beobachtet das ganze Spektakel – bis ihre Kollegin rüberkommt und mit ihr eine Rauferei in bester Eisbären-Manier beginnt. Sie haben wirklich ihre wahre Freude im Winterwunderland. Und das freut auch die Menschen im Netz, denn das Video wurde bei Instagram schon über 16.300 Mal aufgerufen. Hier eine Auswahl an begeisterten Kommentaren:

„Schön, einfach schön! 😍😍😍“

„Immerhin zwei, denen das Wetter taugt 🤣“

„😍😍😍 Wie toll! Die Eisbären haben ihren Spaß 🤍 ❄️.“

„Jaaaaa!!!! ❤ 😍Her mit der Schneemaschine oder dem Schnee aus der Umgebung! Viiiel Schnee für unsere Bärchen! ❤“

„Soooo cooooool, im wahrsten Sinne des Wortes 😂“

„Wie süß ist das denn? 🥰“

„Das ist sehr gut anzuschauen. Würde ich gern nachmachen. 😁“

