Elster-Baby wird gerettet – und hat jetzt bellende Beschützer

Von: Anna Heyers

Gemeinsam spielen und Quatsch auf dem Teppich machen? Dafür muss man nicht derselben Spezies angehören. © peggyandmolly/Instagram

Juliette und Reece haben vor zwei Jahren ein Elster-Baby gerettet. Inzwischen ist Molly eine Schwester für die Hunde des Paares – mit Federn statt Fell.

Elster Molly und die Hunde Peggy und Ruby haben eine ganz besondere Beziehung. Alles begann vor zwei Jahren, als Juliette und ihr Partner Reece in einem Hundepark in Queensland (Australien), ein Vogelbaby in Not fanden. Mehr über die ungewöhnliche Tierfreundschaft zwischen Elster und Hund weiß Landtiere.de

„Es war die Brutzeit der Elster“, erzählte Juliette dem Magazin People, über das erste Treffen mit Molly. „Manchmal zwingen Elstereltern die Babys aus dem Nest, weil es zu viele Mäuler zu stopfen sind.“ Als das Paar mit Peggy, einem der beiden Hunde der Rasse Staffordshire-Bullterrier, spazieren ging, entdeckten sie das winzige, süße Baby. Sie warteten den Rest des Tages, ob die Eltern das Vogeljunge versorgen würden. Das geschah aber leider nicht. „Sie wollten nichts mehr mit diesem kleinen Vogel zu tun haben“, erinnert sich Juliette.