Ente lernt Skateboard fahren: TikTok-Video geht viral

Von: Nina Marie Jarosch

Eine junge Ente lernt, auf einem Skateboard zu fahren. Das Video von seinen Fortschritten geht auf TikTok viral und begeistert Millionen Menschen im Netz.

Rouen (Frankreich) – Enten sind intelligente Tiere, die mit Spielzeugen spielen und denen man sogar Tricks beibringen kann. Eine Besitzerin hat ihrer Ente mit dem Namen Remi jetzt sogar das Skateboard fahren gelernt. Das zauberhafte Video davon teilt sie kürzlich auf ihrem TikTok-Account „lilquackers“ und sorgt damit für viel Begeisterung bei Millionen Leuten im Netz, wie Landtiere.de berichtet.

Die Clips im TikTok-Video dokumentieren, wie Ente Remi von ihrer Besitzerin beigebracht bekommt, auf einem Skateboard zu fahren. Man sieht, wie die Besitzerin der Ente zunächst lernt, auf das kleine Brett zu steigen, indem sie sie mit ihren Lieblingsleckerlis anlockt und belohnt. „Nachdem sie den Dreh raus hatte, auf das Brett zu steigen, fügte ich das Kommando ‚Los geht’s‘ hinzu“, heißt es im Voiceover des Videos. „Als Nächstes musste ich ihn dazu bringen, das Brett zu schieben.“ Die Besitzerin merkt aber auch an, dass Remi noch ein Baby sei und man viel Geduld für das Training braucht. Eine Entenmutter verliert beim Osterspaziergang ein Küken in einem Gully und bekommt Hilfe von der Feuerwehr.

Ente lernt Skateboard fahren: Beim Kommando ‚Los geht’s‘, steigt sie aufs Brett

Im Laufe des Videos sieht man, wie Remi stetig Fortschritte macht und dafür immer wieder mit Leckerlis belohnt wird. „Nachdem er sich daran gewöhnt hatte, auf das Brett auf- und abzusteigen, schob ich ihn langsam hin und her, um ihn an die Bewegung zu gewöhnen“, so der Sprecher im Voicover des Videos weiter. „Wenn ich sage ‚Los geht’s‘, weiß er, dass er auf das Brett steigen muss.“ Dann legt die Besitzerin das Futter ein Stück weit entfernt auf den Boden, statt es aus der Hand zu füttern. Und Remi schafft es tatsächlich, sich auf seinem Mini-Skateboard zum Futter hinzuschieben. Dieses TikTok-Video zeigt, wie man seiner Katze ganz einfach Tricks beibringen kann.

Ente lernt Skateboard fahren: „Wow, einfach unglaublich!“

Am Ende des Videos sieht man dann in einigen Clips, wie Ente Remi allein auf dem kleinen Skateboard fährt. Und das sorgt für jede Menge Begeisterung bei der TikTok-Community. Das Video wurde bereits mehr als 2,4 Millionen angesehen und hat über 585.000 Likes erhalten. In den gut 7.000 Kommentaren waren viele Zuschauer erstaunt darüber, wie schnell die Ente den Trick gelernt hat. Andere wiederum meinten, die Ente könne besser skaten als sie selbst. Hier eine kleine Auswahl:

„Er ist so fantastisch 👏 wow, einfach unglaublich 🥰“

„Er ist so niedlich 🥺 er muss definitiv noch etwas in seine großen Füße hineinwachsen 🥰“

„Ob Remi weiß, wie cool er ist?“

„Bruder, eine Ente ist besser im Skaten als ich“

„Das ist das Süßeste, was ich je gesehen habe“

„Tony Hawk? Nein, Tony Duck“

„Der beste Skater da draußen“

„Ich bin sehr stolz auf Remi, er ist so süß und intelligent!“