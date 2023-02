Hund rettet in der Türkei zwei Menschen das Leben – und verliert sein eigenes

Von: Sandra Barbara Furtner

Die schlimmen Erdbeben in der Türkei und Syrien erschütterten die Welt. Rettungshunde helfen bei der Suche nach Menschen. Schäferhund Proteo bezahlt mit seinem eigenen Leben.

Vor rund zwei Wochen versetzte ein verheerendes Erdbeben Menschen in der Türkei und Syrien in Angst und Panik. Dabei verloren nach Schätzungen mehrere Zehntausend ihr Leben. Um nach Verschütteten in den Trümmern zu suchen, machten sich viele Rettungsteams aus der ganzen Welt auf den Weg. Auch Deutschland und ganz Europa halfen und helfen den Menschen immer noch.

Auch Mexiko beteiligt sich an der Mission – und schickte über 150 Helfer sowie eine speziell ausgebildete Rettungshunde-Staffel aus insgesamt 10 Hunden, wie das mexikanische Sekretariat für Nationale Verteidigung (SEDENA) auf Twitter mitteilt. Doch einer davon wird nicht mehr nach Hause heimkehren. Schäferhund Proteo konnte noch zwei Menschenleben retten, bevor er sein eigenes verlor, berichtet „El Colombiano“.

Bei dem Versuch nach weiteren Lebenszeichen unter den Trümmern zu suchen, verlor Proteo in der türkischen Stadt Adiyaman sein Leben. Zu seinen Ehren hat der gesamte Rettungstrupp eine Trauerzeremonie abgehalten. Dies zeigt ein Video, das das Mexikanische Rote Kreuz auf Twitter veröffentlicht.

Hund rettet in der Türkei zwei Menschen das Leben – ganz Mexiko trauert

Und auch das mexikanische Sekretariat für Nationale Verteidigung bedankte sich bei Proteo und twittert: „Du hast deine Aufgabe als Mitglied der mexikanischen Delegation bei der Suche und Rettung unserer Brüder in der Türkei erfüllt, wir danken dir für deine heldenhafte Arbeit.“ Doch für einen Mann ist dieser Verlust ganz besonders hart. Und zwar für den Besitzer von Proteo.

So postet er ein Video auf TikTok und sagt: „Ich möchte dir sagen, dass ich stolz auf dich bin, weil du immer ein starker Hund warst. Ein fleißiger Hund, der nie aufgegeben hat. Ich kann dir dafür nur danken. Leider wirst du es nicht schaffen und kannst nicht mit mir zurückkehren. Ich werde dich immer in Erinnerung behalten. Ich hoffe Mexiko erinnert sich immer an dich. Irgendwann sehen wir uns wieder.“