Mit der Abrissbirne durch die Vorschriften

Von: Hans Moritz

Das jüngste Großprojekt im Wohnungsbau findet sich im Thermengarten in Altenerding. Hier wurde durch nicht gewinnorientierte Unternehmen und Stadt sozialer, vergünstigter und marktüblicher Wohnraum realisiert. Das Feld rechts wird noch bebaut, links oben ist das Korbinian-Aigner-Gymnasium zu sehen. © Hans Seeholzer

Der Vorwurf wiegt schwer: Die Politik selbst auf kommunaler Ebene sorgt für unnötig hohe Immobilienpreise und Mieten. Und die CSU gibt sich selbstkritisch. Was steckt dahinter?

Erding – Bauen in einer Boomregion wie dem Münchner Speckgürtel scheiterte für viele jahrelang an exorbitant hohen Bodenpreisen, dann wurden Materialien wie Stahl und Beton immer teurer, ehe die steigenden Zinsen reihenweise Träume von Eigenheimen platzen ließen (siehe Kasten). Doch es gibt weitere Faktoren, die Bauen und in der Folge Mieten verteuern – verursacht von der Politik. Auf diese wies Peter Helmprecht, Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft Erding (BG) in einer Veranstaltung der CSU Erding hin. Und die gelangte zu der – ernüchternden – Erkenntnis: Zum einen könnte die Stadt Vorschriften abspecken, zum anderen erweist sich auf Landesebene die eigene Partei nicht immer als Kostenbremser.



Grundsätzlich meinte Helmprecht, dass sich das Bodenpreisniveau leicht abgekühlt habe, die Baufirmen stünden jedoch inflationsbedingt galoppierenden Preisen gegenüber. Vorwürfe machte der Ingenieur der Ampel-Bundesregieurng, die insbesondere mit ihren Energievorhaben nicht nur Neubauten erheblich verteuere, sondern auch Sanierungen. „Davon sind wir als 100 Jahre alte Baugenossenschaft sehr stark betroffen.“ Wärmepumpen könnten längst nicht in jedem Altbau eingebaut werden. Wie vor einer Woche Matthias Vögele von der Wohnungsbaugesellschaft (wir berichteten), machte auch der BG-Chefaufseher klar, dass diese Bedingungen das weitere Engagement hemmten oder ausbremsten.



An die in der Versammlung anwesenden Stadträte richtete Helmprecht den Hinweis, dass auch die Stadt Erding Bauen zusätzlich verteuere – etwa durch Stellplatz-, Spielplatz- und Fahrradstellplatzsatzungen. „Heute hat nicht mehr jeder ein Auto, und die auch noch überdachten Fahrradgaragen sind nicht gerade ein Hingucker.“ Und: „Mit jeder Anforderung steigen auch die Mieten, das macht bezahlbares Wohnen immer schwieriger bis unmöglich.“ Selbst Verdichtungen und höheres Bauen würden so erschwert. Sozialwohnungen seien immer weniger darstellbar, selbst für nicht gewinnorientierte Unternehmen wie die BG.



Helmprecht nannte weitere Stellschrauben: hohe Kosten für archäologische Grabungen, von denen die Grundeigentümer nichts hätten oder Kosten für Sprengmitteluntersuchungen, die der Bauherr nicht zu verantworten habe. Beim barrierefreien Bauen müssten nicht alle Wohnungen mit einbezogen werden, sondern nur die im Erdgeschoss. „Dann braucht es auch keine Fahrstühle, die ein Vorhaben deutlich verteuern“, so der Aufsichtsratsvorsitzende.



Thomas Bauer, Sprecher der CSU im Kreistag, warnte davor, „dass da ein großes soziales Problem auf uns zurollt“. Es müsse mehr gebaut werden, weil die Bevölkerung wächst. Die Baupolitik mache nicht den Eindruck, „als dass das verstanden worden ist“. Als Vorzeigebeispiel wurde das der Stadt Erding gelobt, die im Thermengarten in Altenerding Grundstücke zu einem – vergleichsweise geringen – Quadratmeter-Festpreis von 300 Euro auf Erbpachtbasis an BG, Wohnungsbaugesellschaft und Oberbayerische Heimstätte vergeben habe.



CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen sowie der frühere BG-Verantwortliche und Experte für Immobilienfinanzierungen, Herbert Lindmayer, erkannten aber auch beträchtliche Defizite in der CSU-Baupolitik in Bayern. Köppen forderte deutlich ein Umdenken noch vor der Landtagswahl.



Er verwies auch ein Fördermodell, bei dem Gemeinden im sozialen Wohnungsbau 30 Prozent der Kosten vom Staat bekommen. „Leider werden private, aber gemeinwohlorientierte Institutionen hiervon ausgeschlossen“, klagte Köppen. Dabei sei in Stadt und Landkreis zu beobachten, dass es gerade BG und Landkreis-Gesellschaft seien, die günstigen Wohnraum schaffen.



Lindmayer griff die Einkommensorientierte Förderung (EOF) auf. Bis vor kurzem habe sie 300 Euro pro Quadratmeter betragen. Mittlerweile seien es 500 Euro, die in Sonderfällen auf bis zu 800 Euro hochgefahren werden können. „Angesichts Zinsen und Inflation ist das aber schon wieder zu wenig“, so Lindmayer. „Da muss erneut draugelegt werden.“ Denn die im sozialen Wohnungsbau tätigen Unternehmen bräuchten immer mehr Eigenkapital, um nicht „zu hohe und erdrückende Darlehnssummen“ aufnehmen zu müssen. „Genau vor dieser Situation stehen viele, und sie sorgt dafür, dass auch die soziale Bautätigkeit stark rückläufig ist“, so Lindmayer, der Sozialministerin Ulrike Scharf bereits mehrfach auf diese Problematik hingewiesen hat. Einig war sich die CSU: Mehr gebaut wird erst wieder, wenn es vor allem wegen der gestiegenen Energie-Anforderungen mehr Geld von Bund und Land gibt. Das sei aber nicht in Sicht.



Hermann Schießl kritisierte die Erbschaftssteuer. Komme sie wie geplant, „wird sie dafür sorgen, dass viele faire Privatvermieter ihre Häuser verkaufen müssen“. ham