Kampf ums Klinikum

Von: Hans Moritz

Nadelöhr Notaufnahme: Ein beträchtlicher Anteil des Klinik-Defizits entsteht hier – weil nicht jeder Patient ein Notfall ist. Doch man will niemanden wegschicken. © Hans Moritz

Im September 1973 nahm das Kreiskrankenhaus Erding an der Bajuwarenstraße in Erding seinen Betrieb auf. 50 Jahre später muss das Klinikum um seine Zukunft bangen.

Erding - Auslöser ist die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Sorgen, Nöte und Vorwürfe trugen die politische und medizinische Spitze des Hauses nun Sabine Dittmar (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin in Lauterbachs Ministerium vor. Die sieht den Schwarzen Peter eher in München, weniger in Berlin.



Landrat Martin Bayerstorfer betonte laut einer nach dem Termin versandten Pressemitteilung, dass für ihn und den Kreistag weder Erding noch Dorfen zur Disposition stünden. Die Akutgeriatrie in Dorfen stelle „ein wesentliches Behandlungsangebot für die stetig wachsende Zahl betagter Patienten dar“. Generell warnte er „vor einer weiteren, massiven Verschlechterung der stationären Gesundheitsversorgung vor allem auf dem Land“.



Es gebe in Wahrheit nicht zu viele Betten. Im Gegenteil: „Bereits jetzt ist unsere Integrierte Leitstelle stellenweise massiv gefordert, freie Betten für Patienten zu finden. Bei einer Konzentration der Behandlungskapazitäten auf die Ballungszentren könnte sich die Situation noch deutlich verschärfen“, ist Bayerstorfer überzeugt. Die Reform werde aber zu Bettenreduzierungen und Zusammenlegungen einzelner Bereiche und sogar ganzer Häuser führen.



Die Vergütung der Leistungen nannte Bayerstorfer „schon jetzt katastrophal“. Sie werde sich weiter verschlechtern. Den Krankenhausträgern seien aber die Hände gebunden, „weil selbstverständlich alle Patienten, die sich an die Notaufnahme wenden, auch behandelt werden“.



Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last mahnte der Mitteilung zufolge die teilweise nahezu unerfüllbaren Kriterien an, die im Zuge der Reform eine Kostenerstattung des Behandlungsangebots ermöglichen. Als Beispiel nannte er die durchgehende Besetzung des Herzkatheterlabors an sieben Tagen pro Woche oder die Vorhaltung sämtlicher Fachrichtungen, die bei Behandlung eines Schlaganfalls in Frage kommen könnten. Die Chefärzte wiesen Dittmar darauf hin, dass die Mindestmengenvorgaben bei Behandlungen oder Geburten gerade auf dem Land zu einer Ausdünnung des Angebots führen dürften, weil die Fallzahlen nicht erreicht werden.



Die Klinik-Delegation vertrat zudem die Auffassung, dass es auch in der Verantwortung des Bundes liege, dass Lohnkostensteigerungen ausgeglichen werden. Immerhin setze er die Rahmenbedingungen für die Krankenkassen. Aktuell würden die Erstattungen den tatsächlichen Bedarf nur teilweise decken – selbst in der Notfallversorgung.



Dittmar sprach im Anschluss auf einer SPD-Veranstaltung von einem „guten Dialog“. Bei stellte sie – wie bereits kurz berichtet, klar, „dass der Bund kein Krankenhaus schließen wird“. Die Krankenhausplanung sei und bleibe Ländersache, betonte die Staatssekretärin.



Allerdings machte sie auch deutlich, dass es ein Ziel der Reform sei, die Behandlungen zu verbessern. Ein wesentlicher Faktor sei dabei die Fallzahl. Wer öfter ein und denselben Eingriff vornehme, erziele bessere Ergebnisse. Dittmar verwies darauf, dass es vor allem in Bayern in den Ballungsräumen ein sehr gutes stationäres Angebot gebe, auf dem Land oft weniger. Der Staatsregierung warf sie dabei Mängel bei der Krankenhausplanung vor.



Am Freitag erklärte CSU-Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz, eine – notwendige – Reform dürfe nicht zu einem Ausbluten von Kliniken in der Fläche führen. „Kliniken wie in Erding sind mit ihrer Basisversorgung sowie den Fachabteilungen unabdingbar. Die Spitzenqualität muss in den Kreisen erhalten bleiben und nicht nur in den großen Uni-Kliniken.“

Stichwort: Krankenhausreform:

Die Krankenhausreform von Minister Karl Lauterbach soll den ökonomischen Druck von den Kliniken nehmen. Die Fallpauschalen verlieren an Bedeutung. Im Gegenzug sollen die Häuser höhere Vorhaltepauschalen erhalten. Zweites Ziel ist eine Qualitätssteigerung. Geld gibt es nur noch, wenn eine bestimmte Mindestzahl an Eingriffen erbracht wird. Lauterbach sieht drei Klinikgruppen vor: eine vor allem ambulante Grundversorgung, Schwerpunktversorger und Häuser der Spitzenversorgung. Fest steht, dass einige Häuser der Reform zum Opfer fallen. ham