Kommentar: Warum ist der Stadtrat immer gleich beleidigt?

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Mohr - Erding

Kommt Kritik von den Bürgern, geht der Erdinger Stadtrat immer gleich in Abwehrhaltung und feuert dagegen. Dafür sind die Damen und Herren aber nicht gewählt. Und: Der Ukraine-Krieg offenbart die Dümmlichkeit, von einer deutschen Impf- und Corona-“Diktatur“ zu sprechen. Unser Kommentar zum Wochenende.

In der Ukraine flüchten die Menschen vor Putins Truppen, wer in Russland gegen den durch nichts zu rechtfertigenden Angriffskritik protestiert, wird weggesperrt. Was wir dort erleben, ist Diktatur übelster Sorte. Und dennoch gehen jeden Montag weiterhin über 1000 Menschen im Landkreis auf die Straße, um gegen die Corona- und Impf-„Diktatur“ zu demonstrieren. Vor dem Hintergrund der Ereignisse auf unserem Kontinent ist dieser Protest jetzt erst recht lächerlich. Wo ist die „Diktatur“, wenn Bayern erst ab diesem Freitag die Maßnahmen trotz hoher Infektionszahlen weiter gelockert hat und eine Impfpflicht in weiter Ferne ist? Nein, was hier herrscht, ist eine ganz normale, funktionierende Demokratie.



***



Irritierend war die Reaktion des Stadtrats auf einen Hilferuf aus der Sandgrubensiedlung. Ein kreuzbraver Anwohner hat sich „erdreistet“, seine Sorgen über den durch die geplante Bebauung im Thermengarten, in Erding-West und auf dem Erdbeerfeld möglicherweise weiter steigenden Grundwasserstand und die daraus resultierende Bedrohung seines Eigentums zu äußern.



Der Stadtrat reagierte erst mal beleidigt, anstatt die Sorgen als Vertreter und damit Anwalt der Bürger ernstzunehmen. Es ist leider eine typische Haltung der Erdinger Stadträte, bei Vorwürfen in Angriffsstellung zu gehen. Dafür wurden die 40 Damen und Herren nicht gewählt.



OB Max Gotz hat im Stadtrat betont: „Wir haben nichts falsch gemacht.“ Das hat auch niemand behauptet. In der Tat hat die Stadt gutachterlich prüfen lassen, ob eine weitere Bebauung im Südwesten die Situation in der Sandgrubensiedlung verschärft. Die Experten kommen zu dem Schluss: Nein.



Tatsache ist, dass sich die Grundwasserproblematik in dem Bereich seit Jahren eher verschlechtert. Der besorgte Bürger ist nämlich kein Krawallmacher, sondern verfolgt den Pegel unter seinem Haus seit Jahren akribisch. An diesem Befund kommt der Stadtrat nicht vorbei.



Er sollte deshalb den Vorschlag prüfen, das vor allem auf dem Erdbeerfeld anfallende Niederschlagswasser nicht ins Grundwasser zu leiten, sondern für den Eigenverbrauch zu sammeln. Generell gilt: Experten geben ihre Einschätzungen ab, abwägen und entscheiden muss aber die Politik.

ham