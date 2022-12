Mehr Schüler, aber keine neuen Schulen

Das Gymnasium Dorfen besuchen aktuell 935 Schüler, Tendenz seit Jahren sinkend. Ab 2025 dürfte sich der Trend umkehren. Bis 2023 könnten es über 1300 Kinder sein. Ähnlich sieht es an den anderen weiterführenden Schulen aus. Denn es gibt neben dem kontinuierlichen Zuzug wieder spürbar mehr Geburten. © Michaele Heske

Mit Ausnahme der erst 2012 in Betrieb gegangenen Realschule Oberding haben alle weiterführenden Schulen im Landkreis Erding in den vergangenen Jahren Jugendliche eingebüßt, teils in deutlicher Dimension. In den nächsten Jahren dürfte sich das wieder ändern.

Erding - Doch vorerst wird das Wachstum nicht so stark sein, dass es weiterer Einrichtungen bedarf. Dies erklärte Christian Rindsfüßer vom Institut SAGS, der für den Landkreis ein aktuelles Schulgutachten erstellt hat, gestern im Bildungsausschuss des Kreistags. Sein Fazit: An allen Schulen seien die Zahlen weit von früheren Höchstständen entfernt. Erweiterungen oder gar Neubauten seien aktuell nicht erforderlich. Es gebe noch Raumreserven. Als Nadelöhr identifizierte Rindsfüßer eher die Zahl verfügbarer Lehrer. Sämtliche Studien gingen davon aus, dass mehr Pädagogen benötigt werden, als zur Verfügung stehen. Das heißt: Tendenziell dürften die Klassen wieder größer werden, was sich auf den Raumbedarf niederschlägt.



Rindsfüßer berichtete, dass die Geburtenzahlen von Ende der 90er Jahre an bis in die Nullerjahre hinein rückläufig gewesen seien. „Mittlerweile hat sich die Einstellung geändert, Frauen bekommen wieder mehr Kinder.“ Seit 2015 sei nur deswegen die Schülerzahl um ein Sechstel gestiegen. Das werde sich – um zehn Jahre zeitversetzt – auf die weiterführenden Schulen durchschlagen.



In Erding komme ein Zuzug hinzu, der laut Rindsfüßer bis 2039 – so weit reicht sein Prognoserahmen – anhalten werde. Ende der 20er Jahre würden es rund 150 000 Landkreisbürger sein, zehn Jahre später 160 000. „Der Zuzug hier erfolgt mit vielen Kindern“, so der Gutachter weiter. Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) verwies darauf, dass die Bevölkerung auch durch Flüchtlinge zunehme.



Im Landkreis Erding wechselten überdurchschnittlich viele Kinder von der Grund- auf die Realschule, anders als in München, so Rindsfüßer. Hier rechnet er in den nächsten zehn Jahren mit einem Zuwachs im Vergleich zu 2021 um 26 Prozent. Bei den Gymnasien sehe es ähnlich aus. 2029 etwa dürften es 4200 sein. Aktuell seien es 3100. Vor allem dem zuletzt besonders stark von der Schrumpfung betroffenen Gymnasium Dorfen sagte er ein starkes Wachstum von um die 40 Prozent voraus. An den Erdinger Schulen seien es gut 30 Prozent. Das würden diese aber verkraften, nachdem die Zahlen bekanntlich zuletzt gesunken sind.



Zu den Mittelschulen stellte er fest, dass die Schülerzahlen in diesem Zeitraum von 2400 auf unter 3000 wachsen würden. Seine Prognose: Kein Standort sei in Gefahr.



Weiterhin hoch sein werde der Zulauf zur FOS/BOS, die viele Realschüler nach der Mittleren Reife besuchten. Allein zwischen 2003 und 2021 sei die Schülerzahl von 204 auf 900 gewachsen.



Stephan Treffler (ÖDP) sprach von „wertvollen Zahlen, weil eine Tendenz erkennbar ist“. Er regte an, das Gutachten in fünf Jahren zu erneuern, um Handlungsoptionen für die Schulinfrastruktur abzuleiten. Das sah auch Michael Oberhofer (CSU) so. Und Bayerstorfer erklärte: Unter diesen Annahmen sei die 40-Millionen-Erweiterung des Anne-Frank-Gymnasiums gerechtfertigt. ham