Eseldame soll zunehmen – Malzbier ist ihre besondere Medizin

Von: Sina Lück

Weil Eseldame Desiree an Gewicht verliert, bekommt sie eine besondere Medizin. (Symbolbild) © Nico Paetzel/Imago

Weil sie an Gewicht zunehmen soll, bekommt Eseldame Desiree im Krefelder Zoo eine besondere Medizin. Malzbier soll ihren Appetit anregen. Ob das klappt?

Krefeld (NRW) – Wenn man keinen Appetit hat, ist das Leben nur halb so schön. So ergeht es auch Eseldame Desiree. Mit ihren 27 Jahren hat sie bereits ein stolzes Alter erreicht. Trotzdem machen sich die Tierpfleger im Zoo Krefeld ein wenig Sorgen um das Grautier. Denn Desiree hat einiges an Gewicht verloren und möchte einfach nicht fressen. Das bringt das Team auf eine besondere Medizin: Malzbier! Ob die Eseldame durch ihre besondere Medizin zunimmt, verrät Landtiere.de.

Als die Tierpfleger den Gewichtsverlust von Desiree bemerken, lassen sie die Eseldame gründlich vom Tierarzt untersuchen. Doch der Besuch beim Doc zeigt keine Auffälligkeiten. Auch Desirees Blutanalyse ist ohne Befund. Trotzdem nimmt die Eselin weiter ab. „Daher entschieden wir uns, ihr das Futter mit einer kleinen Menge Malzbier schmackhafter zu machen“, schreibt der Krefelder Zoo auf Facebook.