Von: Sandra Barbara Furtner

Eine Enkelin postet auf TikTok das Video einer Eule, die täglich ihre Oma besucht. Die Großmutter glaubt fest daran, dass dies ihr verstorbener Ehemann ist

Wie zauberhaft ist das denn? Das TikTok-Video einer Eule, die täglich eine Seniorin aus Phoenix (Arizona) besucht, ist wunderbar emotional und gleichzeitig auch sehr mystisch. Denn Oma und Enkelin vermuten – das ist ein Zeichen aus dem Jenseits und die Eule ist nicht irgendein daher geflogener Vogel, sondern der verstorbene Großvater. Welch wunderbarer Gedanke. Begeistert verrät die junge Frau: „Immer wenn er meine Großmutter sieht, beginnt er zu sprechen, das ist so unglaublich“. Mit ihr selbst redet er kein Wort. Und die 98-jährige Frau kann ganz nahe an die Eule ran.

Diese Eule fliegt täglich auf den Balkon, um die Seniorin zu besuchen. © TikTok (shaix_2)

Normalerweise sind Eulen nachtaktive Jäger, deswegen ist es eher ungewöhnlich, dass man sie, wie man im Video sieht, tagsüber munter und fröhlich antrifft. Die Vögel sind hoch oben in den Bäumen von Wäldern oder Parkanlagen zu finden. Aber auf einem Balkon? Der auch noch relativ ungeschützt und frei einsehbar ist? Könnte an der Vermutung also wirklich etwas dran sein?

Im Mittelalter galten sie als „Totenvögel“ und Überbringer von Unglück und schlechten Nachrichten. Der Ruf einer Eule sollte den nahen Tod eines Verwandten ankündigen. Den „Kuwitt-Kuwitt“-Laut, den kleinere Steinkäuze beim nächtlichen Jagen von sich geben, verbanden die Menschen mit „Komm mit, kommt mit (ins Jenseits)“. Der „uhu-uhu-uho“-Ruf eines Waldkauzes meldete den Einzug eines einfallenden Geisterheers. Zudem zählten sie zu den Assistenten von Hexen und Magiern. In der griechischen Mythologie wird ihnen jedoch besondere Weisheit und Klugheit nachgesagt.

Eule besucht 98-jährige Oma: spirituelles Video auf TikTok

Auch heute noch glauben viele Menschen daran, dass Eulen besonders mystische Wesen sind. Und so verwundert es kaum, dass auch die User im Netz der Meinung sind, dass es sich bei dieser Eule um den verstorbenen Großvater handelt. Aber auch Krähen sind ganz besondere Tiere.

Eule besucht 98-jährige Oma: Menschen im Netz sind begeistert

Kurz nachdem die Enkelin den Clip auf ihren TikTok-Account „shaix_2“ veröffentlichte, melden sich viele User zu Wort, die genau der gleichen Meinung sind. Anbei eine kleine Auswahl der Kommentare.

„Das ist dein Opa und ich werde mich nicht vom Gegenteil überzeugen lassen“. ❤️

„Oh, wow. Wie wunderbar. Eine Eule hat mich in Indien besucht. Mein Vater war gerade verstorben, das war er“.🥰

„Ich bin fest davon überzeugt, dass es hier draußen Zeichen gibt“.🥰

„Die beiden kennen sich“. 🦉

„Oh mein Gott. Das ist definitiv ihr Ehemann und ist zu ihr zurückgekommen“. 🥹

