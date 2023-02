Externe Anbieter sollen Erdinger Ferienprogramm retten

Von: Hans Moritz

Bei Kindern beliebt ist das Ferienprogramm der Stadt, hier der Malkurs des Kunstvereins Erding. © Peter Bauersachs

Beim Ferienprogramm der Stadt Erding wird es heuer eine Neuerung geben, die vor allem Kinder freuen wird.

Erding - Die „Aktion Ferienspaß“ hat in Erding eine jahrzehntelange Tradition und ist vor allem bei den Mädchen und Buben beliebt, die in den Sommerferien nicht mit ihren Eltern wegfahren können. Doch zuletzt hat das Angebot stark gelitten, immer mehr Anbieter aus dem Kreis der Vereine und Verbände zogen sich zurück. Nun steuert die Stadt gegen – mit einer Initiative, die auch Kritik hervorruft. Externe, auch professionelle Anbieter dürfen ab heuer zum Zug kommen.



Von einst über 100 kamen voriges Jahr nur noch 43 zustande, berichtete Bartholomäus Aiglstorfer vom Kulturamt der Stadt im Verwaltungs- und Finanzausschuss. Zum einen hätten sich einige Vereine personell nicht mehr imstande gesehen, ein Programm zu stemmen, anderen hätten erklärt, aufgrund steigender Preise mit den Teilnehmergebühren nicht mehr hinzukommen. Maximal gewährt die Stadt 16 Euro für Tag und Kind. Bei Busfahrten werden zudem bis zu 750 Euro Fahrtkosten übernommen, rechnete Aiglstorfer dazu vor.



Er versicherte, im Kern bleibe die Aktion Ferienspaß unverändert. Dennoch wolle man kommerzielle Anbieter zulassen, die auch mehr als 16 Euro pro Tag verlangen dürfen. „Die Entscheidung liegt dann bei den Eltern“, so Aiglstorfer. Allerdings werde die Stadt alle Angebote und Preise prüfen und gegebenenfalls ein Veto einlegen. Der Ferienspaß solle kein Luxus werden. Die Kommune deckle ihren Zuschuss bei zehn Euro pro Kind und Tag. Familien aus sozialschwachen Familien bekommen auf Antrag Unterstützung vom Landratsamt.



OB Max Gotz (CSU) stellte klar, „dass das eine freiwillige Leistung der Stadt ist“ und erklärte: „Corona kann auf Dauer keine Entschuldigung sein, dass es immer weniger Anbieter gibt.“ Wenn die Bereitschaft der Vereine sinke, „müssen wir andere Wege gehen“. Das sah Rainer Mehringer (FW) anders: „Ich habe die Befürchtung, dass Vereine an den Rand gedrängt werden könnten, weil sie nicht so viel im Angebot haben wie ein kommerzieller Veranstalter.“ Gotz hingegen meinte, niemand brauche Konkurrenz zu fürchten. Es könnten unter anderem Erdinger Betriebe sein, die sich dem Ferienspaß öffnen. Aiglstorfer wies darauf hin, „dass Nachbargemeinden das längst schon so handhaben“. Stephanie Winkler (CSU) fand es gut, „das Angebot auf breitere Schultern zu legen.“ So verfahre etwa auch Oberding



Stephan Treffler (ÖDP) kündigte spontan an, selbst einen Schafkopfkurs anzubieten. Und Gotz appellierte an die Eltern, Vereine als Begleitpersonen zu unterstützen. Der Beschluss erging einstimmig. ham