Familie muss Hund einschläfern lassen – dann erhalten sie Nachricht aus dem „Himmel“

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Hunde kommen ganz bestimmt in den Himmel. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Nachdem eine Familie ihren über alles geliebten Hund gehen lassen musste, erhalten sie einen Brief von ihrem Tierarzt. Die Worte gehen mächtig ans Herz.

England – Als Tierbesitzer kommt irgendwann einmal der Tag, an dem man sich mit dem Tod seines geliebten Vierbeiners auseinandersetzen muss. Denn leider werden sie oft nicht so alt, wie wir es gerne hätten. Und die Trauer über den Verlust ist unbeschreiblich groß. Welche liebevollen Worte ein Tierarzt an eine Familie geschickt hat, verrät Landtiere.de*.

Einen klitzekleinen Trost spenden dann Worte, die ehrlich gemeint sind und von Herzen kommen. Auch der Austausch darüber kann schon etwas helfen und Linderung verschaffen. So fühlt man sich in seiner Trauer weniger alleingelassen und findet mitunter Menschen, denen es ähnlich ergeht. Dieses Miteinander tut der Seele einfach gut. Dass jetzt diese liebevollen Worte von einem Tierarzt stammen, bei dem sie vermutlich zum Abschied mit ihrem Hund waren, macht eine Familie aus England fast sprachlos. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.