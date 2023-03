Wie Sie Hund oder Katze beim Fellwechsel unterstützen können

Teilen

Im Frühjahr steht bei vielen Vierbeinern und Samtpfoten der Fellwechsel an. (Symbolbild) © Jean-Michel Labat/Ardea/Imago

Wenn es draußen wärmer wird, verlieren Vierbeiner oft eine Menge Haare. Der Fellwechsel im Frühjahr kann sich über Wochen ziehen. Doch Sie können Ihr Tier unterstützen.

Mehr zum Thema Fellwechsel steht kurz bevor: Was Sie zur Pflege von Hund oder Katze wissen sollten

Bald wird es richtig Frühling. Dann steht wieder der Fellwechsel bei vielen Tieren an. Denn der Zeitpunkt des Haarwechsels von Hunden oder Katzen wird hauptsächlich durch die Dauer des Tageslichts und die Umgebungstemperatur beeinflusst. Wie Sie Ihr Tier beim Fellwechsel im Frühjahr unterstützen, weiß Landtiere.de.

Auf eine ausgewogene Ernährung der Tiere sollten Halter ohnehin das ganze Jahr über achten, nicht nur während des Fellwechsels. Ob Ihr Hund oder Ihre Katze in dieser Phase zusätzliche Nährstoffe für einen gesunden Haarstoffwechsel benötigen sollte, und falls ja, in welcher Form, kann der Tierarzt individuell am besten beantworten.