Fisch als Haustier: Goldfische sollten nicht in freier Natur ausgesetzt werden

Von: Sandra Barbara Furtner

Goldfische sollten nicht in freier Natur ausgesetzt werden. (Symbolbild) © Imaginechina-Tuchong/Imago

Goldfische sind in Aquarien äußerst beliebt. Werden Besitzer ihrer überdrüssig, setzen manche sie in Seen und Gewässer aus. Dort richten sie oft großen Schaden an.

Berlin – Mit ihrer leuchtenden und schillernden Färbung machen sich Goldfische herrlich in Aquarien oder im heimischen Gartenteich. Zudem sind sie in der Haltung relativ einfach und unkompliziert. Die robusten und wunderschönen Zierfische werden schon sehr lange als Haustier gehalten und zählen zur Familie der Karpfenfische. Neben dem Koi gehören sie zur zweitältesten Zierfischart weltweit. Was Goldfische in freier Natur alles anrichten können, verrät Landtiere.de

Doch immer mehr Besitzer neigen dazu, ihre Tiere in freier Natur auszusetzen. Sei es durch Umzug, einen Jobwechsel oder weil sie einfach ihrer überdrüssig geworden sind. Doch auch für Fische sollte ein geeigneter Platz gefunden werden. Mag oder kann man sie nicht mehr halten, sollte man sie auf keinen Fall in einem Tümpel, Teich oder See aussetzen. Das ist falsch verstandene Tierliebe und Sie tun damit niemanden einen Gefallen. Denn Goldfische können je nach Art bis zu 40 Zentimeter lang werden und haben einen schier unersättlichen Appetit.