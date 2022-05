Frau folgt Katze in den Hühnerstall – und findet dort ihre Babys

Von: Sandra Barbara Furtner

Eine Katze hat sich für die Geburt ihrer Kitten einen Hühnerstall ausgesucht. © TikTok (kierstynrodgers)

Als eine Frau aus Kanada ihre Katze in den Hühnerstall laufen sieht, wird sie neugierig. In einem Legenest findet sie zauberhaften Nachwuchs.

Kanada – Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Familie bewirtschaftet die junge Frau Kierstyn Rodgers in MacGregor (Kanada) liebevoll eine kleine Farm. Neben Ziegen, Hunden, Black Angus-Rindern, Pferden und Hühner dürfen natürlich auch Katzen nicht fehlen. Als sie diese immer wieder in den Hühnerstall laufen sieht, wird sie neugierig und macht eine zuckersüße Entdeckung. Was die Frau im Hühnerstall entdeckt, zeigt ein Video auf Landtiere.de

Voller Aufregung öffnet Kierstyn die Tür zum Hühnerstall. Gleichzeitig dreht sie davon ein Video und veröffentlicht es anschließend auf ihren TikTok-Account „kierstynrodgers“. Sie läuft darin quer durch eine Schar von gackernden Hühnern und bleibt vor den Legenestern stehen. Dann hebt sie den Deckel der Kiste an – eine Kätzin liegt völlig entspannt im Stroh und stillt die neugeborenen Kitten.