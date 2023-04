Reiter lieben den Frühling: Fünf Gründe, warum Sie jetzt Zeit mit Ihrem Pferd verbringen sollten

Von: Sina Lück

Im Frühling verbringen Reiter noch lieber ihre Zeit am Stall. (Symbolfoto) © Sarah Kastner/Imago

Mit den wärmeren Temperaturen und den längeren Tagen steigt die Laune im Stall. Warum Reiter im Frühling so gerne Zeit mit ihrem Pferd verbringen, lesen Sie in diesem Artikel:

Was gibt es Schöneres, als die Mütze und die dicke Jacke im Schrank zu lassen und die warme Frühlingsluft am Stall zu genießen? Wenn die Tage wieder länger werden, geht Reitern einfach alles leichter von der Hand. Warum Reiter den Frühlingsstart so feiern, verrät Landtiere.de.

100 Gramm oder 200 Gramm? Mit Halsteil oder ohne? Die Frage nach der richtigen Decke gehört zu den wahren Sorgen eines jeden Reiters. Mit Beginn des Frühlings finden Pferdehalter aber endlich wieder einen ruhigen Schlaf. Schließlich können sie bei wärmeren Temperaturen endlich mal Luft an ihre Vierbeiner lassen und die Decken öfter mal runter nehmen – bis sie schließlich ganz im Schrank verschwinden. Und mal ehrlich: Beim Anblick seines Pferdes, das von den Hufen bis zu den Ohrenspitzen mit Sand paniert ist, geht einem doch das Herz auf.