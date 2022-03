Gefahr für Bienen: Offene Honiggläser im Müll können sie krank machen

Von: Nina Marie Jarosch

Die regelmäßige Kontrolle der Bienenvölker ermöglicht eine frühe Erkennung der Krankheit. (Symbolbild) © Westend 61/Imago

Honiggläser, die unverschlossen im Müll landen oder an denen noch Honigreste kleben, können Bienenvölker krank machen und zur tödlichen Gefahr werden.

Stuttgart – Der Präsident des Imkerverbandes württembergischer Imker, Helmut Horn, warnt am Dienstag vor einer unterschätzen Gefahr für Bienen. Honiggläser, die unverschlossen im Altglas-Container landen oder an denen noch Honigreste kleben, könnten Bienenvölker mit dem Faulbrut-Bakterium verseuchen. Warum diese Krankheit eine große Gefahr für Bienen ist, verrät Landtiere.de.*

„Manche Auslandshonige, vor allem die aus Übersee, sind mit Sporen der Bienenkrankheit Faulbrut verunreinigt“, so Horn. Wenn dann heimische Bienen auf Nahrungssuche die entsorgten Gläser mit dem verseuchten Honig* in offenen Flaschencontainern anfliegen, können sie so mit den Sporen in Kontakt kommen und diese zurück in die Bienenstöcke tragen. Und das mit fatalen Folgen. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.