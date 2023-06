Notfall Schlundverstopfung: So helfen Sie Ihrem Pferd optimal

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Eine Schlundverstopfung kann zu einer tödlichen Lungenentzündung führen. (Symbolbild) © Frank Sorge/ Imago

Eine Schlundverstopfung kann eine große Gefahr nach sich ziehen: eine tödliche Lungenentzündung. Wie Sie optimal vorbeugen und ihrem Pferd helfen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Mehr zum Thema Schlundverstopfung beim Pferd: Alles, was Sie zu der Notfallsituation wissen müssen

Hat das Pferd gerade gefressen und kurze Zeit später fließen Speichel und Futterreste aus Maul und Nüstern, ist das ein erstes Anzeichen für eine Schlundverstopfung. Hinzu kommt meist, dass der Vierbeiner den Kopf nach vorne unten streckt und dabei würgt und schluckt, während sich der Hals immer wieder krampfartig zusammenzieht. Oft lässt sich auch eine Beule am Hals ertasten oder sehen. Der Blick betroffener Pferde ist häufig ängstlich und voller Schmerz. All dies sind klassische Symptome einer Schlundverstopfung – einem Notfall. Wie Sie Ihrem Pferd bei einer Schlundverstopfung helfen und was Sie noch darüber wissen sollten, verrät Landtiere.de.

Die Ursache einer Schlundverstopfung liegt meist in der Fütterung. Gefährlich sind vor allem Trockenrübenschnitzel, die ungenügend aufgeweicht verfüttert werden und erst im Schlund vollständig aufquellen. Jedes Pferd kann davon betroffen sein, doch manche sind besonders anfällig für die Erkrankung.