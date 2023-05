Sind Elche auch in Deutschland bald wieder heimisch?

Teilen

Elche scheinen sich auch in Deutschland, insbesondere im Norden und Osten, wieder wohlzufühlen. (Archivbild/Symbolbild) © Jussi Nukari/dpa

Elche gelten als gemütlich, gelassen und manchmal dümmlich – vor allem aber als besonders sympathische Tiere. Lesen Sie hier, wieso sie bald wieder in Deutschland heimisch werden könnten.

Mehr zum Thema Siedeln sich die Elche wieder in Deutschland an?

Zuletzt hatte Elch „Bert“ für Schlagzeilen gesorgt. Anfang 2018 war der Bulle von Polen nach Deutschland eingewandert. Das Besondere: Er hatte sich ausgerechnet Kühe als Freunde auserkoren und ihnen wiederholt und über längere Zeit Gesellschaft geleistet. Auch aktuell tummeln sich die Elche wieder in den deutschen Nachrichten – aus erfreulichen Gründen, denn die Elch-Population in Deutschland wächst.

Während Elche in der Vergangenheit auch in Mitteleuropa heimisch waren, wurden sie im Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland im frühen Mittelalter jagdbedingt ausgerottet. Doch nicht nur Bären und Wölfe sorgen immer häufiger mit Sichtungen für Aufsehen, auch die größte der Hirscharten, die Elche breiten sich von Polen kommend wieder zunehmend in Deutschland, bevorzugt in Brandenburg, aus. Lesen Sie auf Landtiere.de, wo sich die gemütlichen Tiere besonders wohlfühlen.