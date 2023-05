„Ich weine“: Besitzer müssen ihre Katze begraben – sie gibt ihnen „ein Zeichen“

Von: Sophie Kluß

Wenn Haustierbesitzer Abschied von ihrem Liebling nehmen müssen, ist die Trauer groß. Scheinbar übernatürliche „Zeichen“ erleichtern vielen diese schwere Phase, wie ein TikTok-Video zeigt.

Ihre verstorbene schwarz-weiße Katze hat TikTok-Userin Leonie (@leonie.lngr) neben einem lilafarbenen Kuscheltier und eingewickelt in eine flauschige weiße Decke mit einer hellrosa Dahlie und lilafarbenem Allium (Zierlauch), auch als „Purple Sensation“ bekannt, begraben. Zu ihrem kurzen Video schreibt Leonie: „Mit dieser Blume (Zierlauch) haben wir dich unter die Erde gelassen …“. Was sich ein halbes Jahr später auf dem Grab der geliebten Samtpfote tut, treibt den TikTok-Usern Tränen in die Augen:

„ … ein halbes Jahr später wächst diese (Zierlauch) aus deinem Grab“ und Leonie ist sich sicher, dass ihre Katze Frieden gefunden hat, wie sie der TikTok-Community mit zwei Symbolen, einer weißen Taube und zum Beten gefaltete Hände, signalisiert.

So wird der lila Zierlauch für die angehende Krankenschwester Leonie zu einem ganz besonderen Symbol, das sie für immer mit ihrem Liebling verbinden wird. Eine Userin weiß dazu: „Eine Allium Blume ❤️(llium victorialis )steht für Unverwundbarkeit und Siegeswillen. ❤️💐“ Aber auch die Dahlie hat in diesem Zusammenhang eine wunderschöne Bedeutung.

Die Blume ist ein Symbol für (...) Stärke und die Botschaft „Für immer dein”.

Durch über eine Million Views und fast 350.000 Likes drücken die User ihr Mitgefühl für Leonies Verlust in den Kommentaren aus:

„Der kleine Schatz sagt euch, dass er gut angekommen ist. 🥹🥹🕊️“

„Wow, das ist ein Zeichen!! Ruhe in Frieden <3“

„Das war ein Zeichen dafür, dass der kleine Schatz gut angekommen ist. Das ist zu süß, ich heule gleich 🥹🥹🥹 P.S. Mein Beileid. 💐“

„Unser Hund hat wilde Erdbeeren aus unserem Garten geliebt und über seinem Grab wachsen diese jetzt, obwohl wir keine mit ins Grab gelegt haben. 🥹❤️‍🩹“

„Ohhh wie schön, es ist ein Zeichen, dass es ihm gut geht dort oben. 🕊️🤍“

Erneut beweist ein herzerwärmendes Video, dass auch die sozialen Medien in schweren Zeiten ein positiver Ort sein können. Leonie weiß die Wärme der User zu schätzen und dankt ihnen in den Kommentaren für die schönen Zeilen.