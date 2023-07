Wenn Hunde zu langweilig sind: Kleines Mädchen hat Python als besten Freund

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Wer über geeignete Haustiere für Kindern nachdenkt, kommt meist auf Hund, Katze oder Meerschweinchen. Doch für ein Kind aus England sind zwei Pythons die Erfüllung.

Die Begegnung mit zwei rund viereinhalb Meter langen Pythons kann so manchen in Angst und Schrecken versetzen, aber ein Vater-Tochter-Duo zeigt, dass Schlangen keine Tiere sind, vor denen man sich gleich fürchten muss. Ed Taoka ein Massagetherapeut aus Surrey, eine Grafschaft im Süden Englands, ist stolzer Besitzer zweier Netzpythons – der rund neunjährigen Sonny und der rund achtjährigen Cher – und möchte die Einstellung der Menschen zu den Reptilien ändern. Und so teilt er immer wieder Fotos und Videos von seiner rund zehnjährigen Tochter Emi, in den sozialen Medien, die zeigen, wie liebevoll und sanft die Kleine mit den Schlangen umgeht.

Mit den Jahren wurde die Bindung immer enger zwischen ihnen

„Die Beziehung zwischen meiner Tochter und den Schlangen ist mit der Zeit immer enger geworden“, sagt er in einem älteren Interview gegenüber der Daily Mail. Trotzdem betont er, dass er sein Kind niemals unbeaufsichtigt mit den Reptilien lassen würde. Fügt jedoch gleichzeitig hinzu, dass sie viel netter sind, als sich die Menschen vorstellen. „Als meine Tochter das erste Mal beschloss, die Schlangen anzufassen, war sie etwa eineinhalb Jahre alt“.

Eds Interesse an Reptilien begann, als er noch ein kleiner Junge war, und er schreibt den Tieren zu, dass sie ihm geholfen haben, soziale Ängste zu überwinden. „Was mich am meisten überrascht hat, ist, wie ruhig ich mich fühle, wenn ich sie in der Hand halte“, sagt er. Obwohl es sich bei den Schlangen um Tiere handelt, die „Respekt verlangen“, ist es für Ed völlig in Ordnung, wenn seine Tochter in ihrer Nähe ist.

„Schlangen haben so ein negatives Image. Dabei sind es nette Tiere, solange sie nicht gestresst sind“.

Trotzdem werden in den sozialen Medien immer wieder Stimmen laut, die Ed für sein Verhalten an den Pranger stellen und ihn für unverantwortlich halten. Ihnen entgegnet er: „Ich denke, der beaufsichtigte Umgang mit Würgeschlangen ist relativ sicher. Sie sind sicherer als Trampoline und Hüpfburgen. Beide Reptilien haben einen ‚sanften und gutmütigen‘ Charakter, aber wie bei vielen Tieren ändert sich ihr Temperament, wenn es um Futter geht. Sobald sie den Geruch wahrnehmen, geraten sie in Rage. Man kann es in ihren Augen sehen“. Deswegen hat Ed auch zwei Regeln aufgestellt: Seine Tochter darf nie alleine mit ihnen sein und sie erst füttern, wenn sie erwachsen ist.

Außerdem habe er viel Zeit damit verbracht, die Pythons und das Kind aneinander zu gewöhnen und, was noch wichtiger ist, Emi beizubringen, Cher und Sony zu respektieren und nichts zu tun, was sie in Stress versetzen könnte.

Nach wie vor genießt es Ed, die sanften Interaktionen zwischen seiner Tochter und den beiden Schlangen zu filmen: „Es erstaunt mich jeden Tag aufs Neue, wie sie sich verhalten“. Und so postet er bis heute regelmäßig faszinierende Clips auf seinem Instagram-Account sonny_cher_retics.

12 Tiere, die zu den tödlichsten der Welt gehören Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Der Netzpython zählt zu den größten Schlangen der Welt und lebt ursprünglich in den Tropen Südostasiens. Er liebt die feuchten Regenwälder und Sümpfe, ist jedoch enorm anpassungsfähig.