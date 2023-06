Mit dem Vierbeiner in den Urlaub: Drei Regeln, die Sie innerhalb der EU beachten müssen

Von: Anne Hund

Wohin mit Hund oder Katze, wenn es in den Urlaub geht? Viele nehmen ihr Haustier am liebsten mit. Halter sollten sich jedoch rechtzeitig über die Regeln erkundigen.

Es ist Ferienzeit, und manche wollen ihre Katze oder ihren Hund gern mit in den Urlaub nehmen. Warum nicht? Gerade der Urlaub mit dem Hund ist beliebt. Nicht nur zahlreiche Hotels oder Pensionen sind auf die Vierbeiner eingestellt, sondern auch viele Campingplätze. Doch ein paar wichtige Vorkehrungen vor einer Reise mit dem Tier müssen Halter auf jeden Fall rechtzeitig treffen.

Viele möchten ihren Hund im Urlaub gern dabei haben. © ingimage/Imago

1. Tollwut-Impfung und Heimtierausweis sind Voraussetzung

Wer mit seinem Hund oder seiner Katze innerhalb der EU sowie Norwegen und Nordirland verreist, braucht einen EU-Heimtierausweis. Darauf weist das Europäische Verbraucherzentrum hin, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt. In dem Ausweis muss eine gültige Tollwutimpfung vermerkt sein, und auch die Mikrochip- oder Tätowierungsnummer des Tieres. Wichtig ist, dass die Tollwutimpfung mindestens 21 Tage zurückliegen muss, wie BR24 zum Thema schildert.

2. Mit Tieren in den Urlaub: Spezielle Regelungen je nach Land

Darüber hinaus, so heißt es in dem dpa-Bericht, kann es sein, dass in einem Land noch weitere Vorschriften gelten: So variierten beispielsweise je nach EU-Mitgliedstaat die als gefährlich eingestuften Hunderassen, die nicht mitgenommen werden dürfen. Einige Länder hätten zudem verschärfte Anforderungen bezüglich einer Bandwurmbehandlung. Tierhalter sollten sich in jedem Fall rechtzeitig über die geltenden Bestimmungen informieren, die sich auf der Webseite der Botschaft des jeweiligen Reiselandes finden. Die Fristen einzuhalten, ist wichtig. „Mit fehlendem Impfschutz kann ein Hund zum Beispiel auf Kosten des Tierhalters zurücktransportiert werden, oder er muss vor Ort kostenpflichtig geimpft werden und kommt in Quarantäne“, schreibt dpa zu den möglichen Konsequenzen, die Tierhaltern sonst drohen könnten. Weitere Tipps für den Urlaub mit Hund.

3. Verreisen mit Hund oder Katze: Was gilt bei Airlines, Bahn- und Busunternehmen?

Wenn man beim Verreisen zumindest kurze Strecken mit der Fähre, der Bahn oder gar dem Flugzeug zurücklegen muss, gibt es noch andere Fragen klären zu klären. Denn es gibt keine EU-weite Regelung, die das Verreisen vereinheitlicht, erklärte Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum dem Bericht von BR24 zufolge: „Tiere dürfen bei vielen Transportunternehmen nicht ohne Anmeldung mitgenommen werden. Leider gehen immer noch viele Herrchen und Frauchen davon aus.“ Vielmehr sind die Möglichkeiten von den Airlines, Bahn- und Busunternehmen vorgegeben und basieren oft auf Kulanz, heißt es weiter auf BR.de.

Jede Airline hat ihre eigenen Regelungen, über die man sich vor der Buchung erkundigen sollte. Zudem muss man beim Flug mit einem Hund noch andere wichtige Dinge beachten. Auch in der Bahn oder im Bus gelten im Reiseland manchmal besondere Regeln, wie dpa in dem Beitrag schreibt, „beispielsweise können eine Transportbox oder ein Maulkorb vorgeschrieben sein“.

Empfehlenswert: Urlaub mit dem Vierbeiner vor der Haustür

Auf lange Reisen sollte man ohnehin verzichten, wenn man einen Urlaub mit dem Vierbeiner plant. Und auch bei Strecken mit dem Auto sehr viele Pausen einlegen und natürlich für genügend Trinken, Futter und Bewegung für die Tiere sorgen. Ist bei der Autofahrt oder beim Transport die Sicherheit des Hundes gewährleistet? Auch diese Frage sollten Sie vorher klären. Wer ein schönes Ziel für den Urlaub mit dem Vierbeiner in der Nähe findet, wo das Tier willkommen ist und viel Platz zum Spielen und zum Toben hat, tut sich und dem Tier einen Gefallen, und ein entspannter Urlaub kann beginnen.