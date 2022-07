Honig sortenrein: Bienen bleiben einer Pflanzenart treu

Bienen sind blütenstet und kehren oft zu einer Pflanzenart zurück. (Symbolbild) © Jochen/Imago

Bienen legen eine Strecke von vier Kilometern zurück, um Nektar zu sammeln. Sofern es möglich ist, fliegen sie eine Pflanzenart immer wieder an.

Wardenburg – In den Sommermonaten machen die kleinen, fleißigen Honigbienen sich im Garten, auf Feldern und an Waldrändern zu schaffen und sammeln so viel Nektar, wie sie können. Das Ergebnis daraus steht dann nach einiger Zeit bei uns auf dem Frühstückstisch: süßer Honig, den es auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt in vielen Farben und Konsistenzen zu kaufen gibt. Wer genau hinschaut, entdeckt unter den Honigsorten auch einige sortenreine Exemplare. Dass das möglich ist, haben Konsumenten den Bienen zu verdanken. Wie sortenreiner Honig entsteht, weiß Landtiere.de.

Honigbienen sind blütenstet. Das bedeutet, sie suchen während eines Fluges nur Blüten einer Pflanzenart auf. Bietet diese Pflanzenart auf längere Sicht genug Nahrung und ist vom Bienenstock nicht zu weit entfernt, bleibt die Honigbiene dieser Pflanze, soweit es geht, treu. Sie macht sogar Bienen ihres Stocks auf die Futterquelle aufmerksam, indem sie den sogenannten Schwänzeltanz aufführt. Da Honigbienen für guten Nektar in einem Umkreis von vier Kilometern suchen, ergeben sich im Laufe eines Sommers verschiedene Pflanzenarten als Futterquellen.