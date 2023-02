Wie alt können Hühner eigentlich werden?

Wie alt Hühner werden können, liegt z.B. an der Haltungsform und dem Geschlecht. (Symbolbild) © Karina Hessland/Imago

Die Hühnerhaltung von Privatleuten wurde in den letzten Jahren immer beliebter. Doch wie alt werden die Tiere eigentlich und legen sie wirklich jeden Tag ein Ei? Genaueres lesen Sie hier:

Egal ob in der Stadt oder auf dem Land: Inzwischen sieht man Hühner auch schon mal in privaten Gärten, wo sie als Haustiere der Familie leben. Warum auch nicht? Hühner sind nicht nur nützlich, sie werden mit ein wenig Geduld häufig sehr zutraulich und lassen sich gerne streicheln. Und manchmal machen sie sogar ein bisschen Quatsch mit. Aber während man die Lebenserwartung von Haustieren wie Hunden (etwa zehn bis 13 Jahre) und Katzen (etwa zwölf bis 18 Jahre) grob weiß, sind sich die meisten Menschen bei Hühnern gar nicht mal so sicher. Wie alt werden die eigentlich? Eine Antwort darauf hat Landtiere.de.

Wie alt ein Huhn werden kann, hat auch mit seiner Rasse zu tun. Ursprüngliche Arten, die sich gut für Anfänger in der Haltung eignen, werden etwa zwischen fünf bis sieben Jahre alt. Bei guten Haltungsbedingungen können diese sogar bis zu zehn Jahren erreichen. Rassen, die auf eine hohe Legeleistung gezüchtet werden, leben leider nicht ganz so lange. Da die Produktion von Eiern und das Legen viel Kraft und Energie kostet, werden diese Hennen in der Regel nur drei bis vier Jahre alt.