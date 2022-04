Miete ein Huhn: Für 95 Euro Tiere leasen und zurückgeben

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Wer Hühner möchte, kann sich nun auch welche mieten und die Ausstattung gibt es mit dazu. (Symbolbild) © Margit Wild/Imago

Wer schon immer Hühner haben wollte, kann sich jetzt auch welche mieten. Und zwar im Rundum-Sorglos-Paket, das viel Freude und wenig Aufwand verspricht.

Achim (Niedersachsen) – Sie träumen von eigenen Hühnern, aber wollen sich keine kaufen oder die Hühnerhaltung lieber zuerst einmal ausprobieren? Kein Problem, denn Sie können Hühner nun auch mieten. Und das in einem Rundum-Sorglos-Paket. Sie bekommen nicht nur die Tiere, sondern gleich die gesamte Ausstattung mit dazu. Wie Sie Hühner mieten und die Tiere dann hautnah erleben können, verrät Landtiere.de

All das macht beispielsweise „Miete ein Huhn“ unter www.mieteeinhuhn.de aus Achim (Niedersachsen) möglich. Das Komplettpaket beinhaltet alles, was es für eine artgerechte Hühnerhaltung braucht: fünf Legehennen, ein Hühnerstall, Einstreu, Hühnerfutter, Futterautomat, Wassertränke, Sandbad und ein Steckzaun. Bei der Anlieferung wird sogar alles aufgebaut. Und eine Einführung in die Hühnerhaltung gibt es auch noch.