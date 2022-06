Hühner: Vier Tipps, wie Sie die rote Vogelmilbe natürlich bekämpfen

Von: Nina Marie Jarosch

Natürliche Mittel wie Kalkanstrich und Kieselgur können die rote Vogelmilbe im Hühnerstall nachhaltig bekämpfen. (Symbolbild) © Hubert Jelinek/Imago

Im Sommer steigt die Gefahr bei Hühnern von der roten Vogelmilbe befallen zu werden. Erfahren Sie, mit welchen natürlichen Mitteln man den Parasiten bekämpfen kann.

München – Sommerzeit ist Milbenzeit. Denn wenn die Temperaturen steigen, fühlen sich die lästigen Parasiten richtig wohl und die Gefahr eines Befalls im Hühnerstall steigt. Die Blutsauger anschließend wieder loszuwerden, ist meist eine langwierige Angelegenheit. Dafür muss man nicht unbedingt zur chemischen Keule greifen, denn das kann den Hühnern gesundheitlich schaden. Mt welchen natürlichen Mitteln man gegen die rote Vogelmilbe vorbeugen kann und wie man sie effektiv bekämpft, weiß Landtiere.de.

Im Vergleich zu anderen Geflügelparasiten wie Läusen, Geflügelzecken oder Fliegen treten Milben weit häufiger auf, sind am unangenehmsten und relativ schwierig in den Griff zu bekommen. Bei Hühnern kann der Befall mit der roten Vogelmilbe zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Denn sie verursachen beim Federvieh nicht nur Hautirritationen und Gewichtsverlust, sondern können sogar zum Federpicken und Kannibalismus führen. Daher ist es ratsam, vorzubeugen und bei einem Befall schnell zu handeln. Damit die Hühner nicht unnötig belastet werden, macht man das am besten mit ganz natürlichen Mitteln.