Hühnerhaltung mit „Chunnels“: Tunnel aus Draht schützen Tiere vor Greifvögeln

Von: Sina Lück

Zäune und Versteckmöglichkeiten im Auslauf schützen Hühner vor Raubtieren. (Symbolbild) © Martin Wagner/Imago

Ein TikTok-Video zeigt, wie einige Hühner durch einen Tunnel aus Draht laufen. Die Menschen im Netz sind begeistert von den „Chunnels“, die Schutz vor Greifvögeln bieten.

USA – In einem TikTok-Video zeigt eine Hühnerhalterin, mit welcher Idee sie ihre Vögel vor Raubtieren schützt. Dafür hat sie das Gehege mit Tunneln aus Draht, sogenannte „Chunnels“, ausgestattet. Denn neben Räubern am Boden wie Füchse und Marder gehören auch Greifvögel zu den Feinden von Hühnern. Die Menschen im Netz sind begeistert von der genialen Idee. Mit welchen Kommentaren sie auf das Video zur Hühnerhaltung mit „Chunnels“ reagiert haben, verrät Landtiere.de.

Die Idee der Hühnerhalterin ist simpel, erfüllt aber gleichzeitig die Anforderungen an eine sichere Hühnerhaltung. „Wir haben einen Tunnel für die Hühner gebaut, um sie vor Falken zu schützen, wenn sie von einem Bereich zum anderen gehen“, erklärt Besitzerin Kristina, die das Video auf ihrem TikTok-Kanal „cmb418“ postet. In dem Clip zeigt sie der TikTok-Community den Hühnertunnel aus Maschendrahtzaun, der ein Gehege mit dem anderen verbindet. Auf dem Weg in den gegenüberliegenden „Wohnbereich“ flitzen die Tiere in einer Reihe hintereinander durch den sicheren Gang.