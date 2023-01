Viele Neuseeländer wünschen sich ein eigenes Huhn – manche wollen es aber nicht behalten, warnen Tierschützer

Auf die artgerechte Haltung kommt es an. Haben Sie genügend Platz und Zeit für die Hühnerhaltung im eigenen Garten? (Symbolbild) © Karina Hessland/Imago

In Neuseeland herrscht derzeit in vielen Geschäften gähnende Leere im Eier-Regal. Das hat scheinbar mehrere Bewohner dazu veranlasst, sich spontan ein Huhn zu kaufen. Tierschützer sehen ein dringendes Problem.

In Neuseeland gilt seit dem 1. Januar ein Verbot für Käfigbatteriehaltung von Legehennen. Die Umstellung sei zwar nicht überraschend gekommen, wie der ORF berichtet. Schon zehn Jahre hatte der Gesetzgeber demnach an dem Vorhaben gearbeitet – bis Dezember 2022 sei der Anteil der Hennen in Legebatterien in der Folge von 86 auf zehn Prozent gesunken, heißt es in dem Bericht auf orf.at. Aber: Bereits zwei Wochen nach Inkrafttreten des Verbotes seien nun die Eier im Land knapp, wie der Guardian berichtete. Als Reaktion auf die leeren Eier-Regale in vielen Geschäften sowie auf steigende Preise haben viele Neuseeländer den Schilderungen zufolge beschlossen, nach Alternativen zu suchen. Nämlich, indem sie sich ein Huhn zum Eierlegen anschafften.

Die neuseeländische Tierschutzorganisation SPCA warnt im eigenen Land vor den Folgen des vorschnellen Hühnerkaufs: „Ich verstehe, dass es eine gute Idee zu sein scheint, aber bitte holen Sie sich kein Huhn, es sei denn, Sie können sich langfristig darum kümmern“, zitiert der Guardian die Geschäftsführerin Gabby Clezy. Denn leider wissen viele, die sich spontan ein Huhn anschafften, offensichtlich nicht, worauf es bei der artgerechten Haltung ankommt, und manche Neuseeländer wollten die Tiere offenkundig schon nach kurzer Zeit schnell wieder loswerden. So hat die neuseeländische Tierschutzorganisation laut des Berichts bereits im vergangenen Jahr 370 lebende Hühner gerettet, die in Folge des Trends abgegeben oder ausgesetzt worden seien.