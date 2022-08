Feuer in Hospiz: Schwangere Hündin opfert sich für Bewohner

Von: Jasmin Farah

Teilen

Es brennt in einem Hospiz. Hündin Matilda alarmiert alle Bewohner, damit sie sich in Sicherheit bringen können. Doch für sie kommt Hilfe fast zu spät.

Sankt Petersburg – Sie ist eine echte Heldin und hat es verdient, gefeiert zu werden: Hündin Matilda. Der Vierbeiner hat vier Menschen vor dem sicheren Brandtod bewahrt und hätte fast dabei sein Leben gelassen. Dabei ist der Mischling selbst zu diesem Zeitpunkt in freudiger Erwartung. Das hat die schwangere Hündin nicht davon abgehalten, in eine private Hospiz-Einrichtung zu stürmen, als sie Feuer ausbrechen sieht.

Brand in Hospiz: Schwangere Hündin Matilda opfert sich für Bewohner

Hündin Matilda hatte nach dem Brand schwere Verbrennungen, die behandelt werden mussten. © Dr. Amr Amin/Facebook

Immer wieder soll Matilda darin auf und abgelaufen sein und so sehr gebellt haben, sodass sie alle rechtzeitig alarmiert hat. Kurz darauf soll auch schon die Feuerwehr gerufen und die Patienten in Sicherheit gebracht worden sein. Doch Hündin Matilda blieb im Feuer zurück, sie war aufgrund einer Rauchvergiftung ohnmächtig geworden und hatte schwere Verbrennungen erlitten. Der Vorfall hatte sich zwar schon im Winter 2020 ereignet, geht aber immer wieder in sozialen Netzwerken wie Facebook viral.

Viele bewegt das Schicksal des aufopferungsvollen Hundes, der schließlich doch noch von zwei Freiwilligen aus den Flammen gerettet werden konnte. Matilda wurde sofort in eine Tierklinik gebracht, sie hatte schwere Verbrennungen im Gesicht, an Nacken und Hals sowie auf der Brust. Sie soll vor Schmerzen gejault haben, als sie behandelt wurde, berichtet das britische Nachrichtenportal „Dailymail“. Dennoch habe sie die Behandlungen tapfer über sich ergehen lassen.

Brand in Hospiz: Hündin kann gerettet werden

Dabei habe der Tierarzt allerdings auch verwundert festgestellt, dass die Hündin in anderen Umständen ist. Glücklicherweise haben auch ihre Babys überlebt, „sie sind am Leben und entwickeln sich prächtig“, erklärten anschließend Tierschützer des Tierheims in Sankt Petersburg. Was aus Matilda und ihren Sprösslingen geworden ist, ist allerdings nicht bekannt. Man habe zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings noch nicht gewusst, wie viel Nachwuchs Matilda, auf Russisch auch Motya genannt, erwarten würde.

Zudem soll es Matilda den Tierschützern zufolge nicht möglich gewesen sein, ihre Babys zu füttern, da auch ihre Zitzen total verbrannt waren. Aber sicherlich hat solch eine Superheldin schließlich das Happy End bekommen, das sie auch verdient hat.