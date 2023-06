Huhn lässt das Ei alt aussehen: Forscher haben das Henne-Ei-Rätsel gelöst

Von: Sophie Kluß

Ei oder Huhn – was war zuerst da? Diese Frage stellen sich Menschen und Wissenschaftler seit Jahrhunderten. Nun haben Forscher das Rätsel scheinbar gelöst – doch die Antwort überrascht.

Henne oder Ei? Was mag wohl zuerst dagewesen sein? Aus dem Ei schlüpft das Huhn, Hühner legen Eier. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Ein echter Eiertanz der Evolutionsgeschichte, über den man sich bisher den Kopf zerbrechen konnte. Zukünftig werden sich Freunde des wissenschaftlichen Smalltalks wohl ein neues Thema suchen müssen. Denn die halbgaren Diskussionen über eines der bekanntesten Rätsel der Menschheit gehören ab sofort der Vergangenheit an. Forschende wollen nun endlich eine Antwort auf diese altbekannte Frage gefunden haben. Und die überrascht.

Ei oder Huhn? Forschende finden Antwort auf großes Rätsel der Menschheit

Henne oder Ei? Was war zuerst da? Dieses Rätsel beschäftigt die Menschheit seit Jahrhunderten – und konnte nun endlich gelöst werden.

Ab sofort hat das Rätselraten ein Ende. Denn Wissenschaftler sind sich inzwischen fast sicher, dass zuerst die Henne da war – und nicht das Ei. Wie sie zu diesem erstaunlichen Ergebnis gekommen sind? Das verraten wir Ihnen hier.

Forscher aus China und Großbritannien lösen gemeinsam Henne-Ei-Rätsel

Ein Team, bestehend aus britischen und chinesischen Geowissenschaftlern, kam der Lösung des Rätsels ganz aktuell im Rahmen einer Studie auf die Schliche. Ihre Erkenntnisse haben die Forschenden in der Fachzeitschrift nature ecology & evolution veröffentlicht. Sie gehen davon aus, dass die Vorfahren der heutigen Hühner lebendige Jungtiere zur Welt brachten und demnach noch keine Eier legten.

Dafür muss man selbstverständlich die Grundvoraussetzungen neu anpassen: Denn bisher ging man bei der Henne-Ei-Diskussion davon aus, dass eierlegende Tiere auch selbst aus Eiern schlüpfen müssen. Von dieser Prämisse verabschiedete sich das Team der Forschenden nun und konnte damit offensichtlich einen wissenschaftlichen Erfolg erzielen.

Zwar sind Eier aus Sicht der Evolution älter als Hühner, denn bereits Dinosaurier legten Eier. So gesehen war selbstverständlich das Ei vor der Henne da. Doch dieses Faktum gehört natürlich nicht zu dem Rätsel, mit dem sich die Wissenschaft seit so langer Zeit herumschlägt.

Wie haben die Wissenschaftler das ewige Henne-Ei-Rätsel gelöst?

Im Rahmen der Studie wurden 51 fossile, also ausgestorbene, und 29 noch lebende Arten mithilfe von Scans und Genanalysen untersucht. Diese legten teils Eier, teils waren oder sind sie lebendgebärend. Dabei kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass die Fortpflanzung wohl flexibler ist als bisher angenommen. Während die frühesten Reptilien, Säugetiere und Vögel ihre Abkömmlinge lebend bekamen, konnte bei vielen Tierarten ein Wechsel in der Art, wie sie Nachwuchs zur Welt bringen, festgestellt werden: So gab es zahlreiche Arten, bei denen sich Phasen des Eierlegens mit Phasen des Lebendgebärens abwechselten.

Professor Michael Benton, einer der britischen Forscher, geht davon aus, dass Lehrbücher an die neuen Erkenntnisse angepasst werden müssen. Bisher war man bei der Henne-Ei-Frage vom Ei als Antwort ausgegangen. Und: Genau genommen gab es am Anfang weder Ei noch Henne.