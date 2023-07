„Wie kann man nur?“ – Stets treuer Hund mit 20 Jahren im Tierheim abgegeben

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Herzzerreißende Aufnahmen eines 20-jährigen Hundes zeigen, wie traurig und verwirrt er dreinblickt, nachdem er in einem Tierheim abgegeben wurde.

Nachdem der Weimaraner Dax, fast zwei Jahrzehnte bei seinem Besitzer lebte, landete er nun in einem Tierheim in Florida. Das teilte kürzlich die Tierschutzorganisation Dog Ranch Rescue auf ihrem TikTok-Account. So berichten die Mitarbeiter: „Es ist unfassbar, wenn man sich vorstellt, dass ein liebevoller, loyaler, 20 Jahre alter Hund am Ende seiner Lebensspanne aufgegeben und verwirrt und untröstlich zurückgelassen wird.“

Denn gerade ältere Hunde haben es besonders schwer, eine neue Familie zu finden. Einige Organisationen stellten diesbezüglich sogar Schätzungen auf – ihnen zufolge sollen Senioren bis zu viermal länger in Tierheimen auf eine Adoption warten als jüngere Vierbeiner. Eine 108-jährige Dame jedoch dreht den Spieß einfach um und nennt Hunde als Grund für ihr hohes Alter.

Der Weimaraner Dax versteht die Welt nicht mehr – sein Herz ist gebrochen

Die Situation von Dax ist besonders herzzerreißend, wenn man bedenkt, wie viel Zeit er mit seinem Besitzer verbracht hat. Die Gründerin von Big Dog Ranch Rescue, Lauree Simmons ist besonders schockiert. „Es brach ihr das Herz, dass ein Hund in seinem Alter abgegeben wurde“, so ein Sprecher des Tierheims gegenüber Newsweek. „Als Lauree die Organisation Big Dog Ranch Rescue vor 15 Jahren gründete, begann sie mit der Rettung von Weimaranern. Sie hat eine besondere Liebe zu dieser Rasse, aber jetzt retten wir jeden Hund, der Hilfe braucht“.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters war das Tierheim jedoch davon überzeugt, dass Dax eine neue Familie finden würde. „Dax hat noch viel Leben und Liebe in sich. Er kann sich selbst auf ein Sofa setzen und auch wieder heruntersteigen und ist anfangs mit ein wenig Hilfe sicher auf den Beinen. Er liebt seine Spielsachen und Leckerlis und kommt gut mit anderen Hunden aus“.

Die 11 tollpatschigsten Hunderassen Fotostrecke ansehen

Um so schnell als möglich eine passende Familie zu finden, veröffentlicht die Organisation das Video von Dax auf TikTok. Es wurde bereits mehr als über 70.000 Mal angesehen. Die Reaktionen darauf waren enorm: Viele Hundeliebhaber kommentierten das traurige Schicksal und boten Dax ein neues Zuhause an.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Top Ten fürs große Portemonnaie: Die teuersten Hunderassen der Welt Fotostrecke ansehen

„Ich verstehe nicht, wie jemand seinen Hund loswerden kann“, sagt ein User. „Besonders in diesem Alter.“ Ein zweiter fügt hinzu: „Ich würde nie einen meiner Lieblinge abgeben, egal in welcher Situation.“ Und ein dritter ergänzt: „Wie kann das nur jemand tun“?

Doch Dax hatte Glück im Unglück: Nachdem er einige Zeit bei einer Pflegefamilie verbracht hat, wurde er von einer neuen Familie adoptiert, wo er zusammen mit mehreren Hundegeschwistern leben wird.

Die Organisation will damit auf zwei wichtige Dinge hinweisen

„Die Adoption älterer Hunde kann sehr lohnend sein, und da viele von ihnen einen sanften Charakter haben, sind sie die perfekten Gefährten“, so die Sprecherin des Tierheims.

Zweitens haben Hundebesitzer die Verantwortung, für ihre Tiere körperlich und seelisch zu sorgen. „Sie sind nicht einfach nur Hunde – sie sind unsere Kinder und unsere Familienmitglieder, die uns bedingungslos lieben und für immer treu bleiben, ohne etwas dafür zu verlangen“.