Hund baden: Mit dem Erdnussbutter-Trick klappt es ganz leicht

Von: Sandra Barbara Furtner

Mit Erdnussbutter auf der Stirn, macht Baden gleich viel mehr Spaß. © TikTok (angelicaa_castillo)

Weil Hündin Luna reinigende Körperpflege nicht gerade toll findet, hat sich Frauchen Angelica einen cleveren Trick ausgedacht: Sie bastelt einen Erdnussbutter-Turban.

USA – Die meisten Vierbeiner mögen es nicht besonders gerne, wenn sie gebadet werden. Doch manchmal muss es einfach sein. Vor allem, wenn sich der Hund beim Gassigehen ausgiebig in so leckeren Dingen wie beispielsweise Aas, Kuhmist oder Fuchskot gesuhlt hat. Das Fell ist nicht nur schmutzig, der kleine Dreckspatz stinkt auch erbärmlich. Da hilft auch ausgiebiges Bürsten und Kämmen nichts. Welchen Trick sich die Besitzerin für ein erfolgreiches Baden ihres Hundes ausgedacht hat, verrät Landtiere.de.*

Und weil Baden nicht unbedingt zu den Lieblings-Hobbys der jungen Pitbull-Hündin Luna zählt, wendet Frauchen Angelica einen kleinen, aber hocheffektiven Trick an. Wie einen Turban wickelt sie Frischhaltefolie um ihren Kopf und verstreicht dabei auf ihrer Stirn einen Klecks Erdnussbutter. Somit ist der Hund während des Shampoonieren super abgelenkt und Angelica kann in aller Ruhe arbeiten. Natürlich kann man auch Leberwurst oder Frischkäse verwenden. Was der Hund eben besonders gerne mag. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA