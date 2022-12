Hund darf partout nicht auf die Couch? Nicht jeder Experte sieht das so

Teilen

Ob der Hund mit auf die Couch darf, muss jeder Besitzer selbst entscheiden. © Dondyk Riga/Imago

Bei der Frage, ob der Hund auf dem Sofa liegen sollte oder nicht, gehen die Meinungen unter Besitzern auseinander. Experten erklären, welche Gründe dafür und dagegen sprechen.

Der Vierbeiner schielt in einem ungesehenen Moment in Richtung Couch, und schon ist es geschehen: Der Hund macht sich auf dem Sofa breit. Solche Momente hat bestimmt schon jeder Hundebesitzer erlebt. Und nun? Zu Besuch bei Freunden sollte er das normalerweise nicht tun, da sind sich wohl die meisten Besitzer einig. Anders ist es beim eigenen Sofa. Da gehen die Meinungen auseinander. Die einen mögen es, wenn der Hund beim Fernsehschauen abends mit ihnen auf der Couch liegt. So lässt sich der Hund, sofern er die Nähe sucht, auch noch bequem mit ein paar Streicheleinheiten verwöhnen. Andere empfinden es als unhygienisch, wenn der Hund auf der Couch liegt, oder wollen das neue Sofa schonen. Noch mehr gehen die Meinungen bei der Frage auseinander, ob der Hund im Bett schlafen darf.

Auf Landtiere de erfahren Sie, was Experten dazu sagen.

Ist es normal, wenn der Hund daheim lieber auf der Couch als in seinem Körbchen liegt? „In der Regel musst Du Dir, wenn Dein Hund auf der Couch liegt, keine Sorgen machen. Ein Hund auf der Couch ist mitnichten ein Anzeichen dafür, dass er einen Eroberungsfeldzug startet oder dich infrage stellt“, erklärt Hunde-Coach Marcel Wunderlich von der „Martin Rütter Dogs“-Hundeschule in Wiesbaden und im Main-Taunus-Kreis in einem auf der Webseite des bekannten Hunde-Trainers martinruetter.com veröffentlichten Beitrag. „Tatsächlich kann dein Hund das Sofa oder Bett einfach bequemer finden als die von dir auserkorene Liegestelle.“ Oder er sucht zum Beispiel Ihre Nähe und liegt deshalb lieber auf der Couch.