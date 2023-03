Golden Retriever planscht in einer Tränke – und macht Kuh wütend

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Hund Walter liebt es zu baden, doch die Kuh ärgert es. © TikTok (walterthegoldenandco)

Walter ist ein typischer Golden Retriever. Er liebt es zu baden. Sogar in Kuhtränken. Wie er dabei eine Kuh besonders verärgert, erfahren Sie in diesem Artikel.

Mehr zum Thema Retriever nimmt Bad in Kuhtränke – doch der Wiederkäuer findet das gar nicht lustig

Golden Retriever gehören zu den Hunderassen, die Wasser am meisten lieben. Schon lange ist diese typische Eigenschaft in ihren Genen verankert. Denn ursprünglich wurden sie für die Jagd gezüchtet und zum Apportieren eingesetzt. Dabei mussten die Vierbeiner oft ins Wasser. Eine Aufgabe, die ohne eine Schwäche für das kühle Nass, unmöglich wäre. Wie Golden Retriever Walter in einer Tränke planscht und damit eine Kuh wütend macht, zeigt Landtiere.de

Die Liebe zu Wasser trägt auch Golden Retriever Walter in sich. Er nutzt jede Gelegenheit, um zu planschen. Sogar im Tränkebecken von Kühen. Auf dem TikTok Account „walterthegoldenandco“ zeigen unzählige Clips, wie der Hund auf einer Farm im australischen Queensland lebt. Dort ist er regelmäßig mit Kühen in Kontakt und nimmt nicht zum ersten Mal ein Bad in ihrer Tränke.