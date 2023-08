Unwetter und Starkregen: Hund wird aus Hochwasser gerettet – wie Sie in so einer Situation reagieren

Von: Sandra Barbara Furtner

Das Wetter wird extremer und Meldungen über Starkregen und Hochwasser häufen sich. Dabei geraten nicht nur Menschen, sondern auch Tiere in Gefahr. Wie Sie richtig reagieren.

Die aktuellen Regenfälle haben in einigen Regionen zu schweren Überflutungen geführt, die nicht nur Menschen, sondern auch unsere tierischen Mitbewohner betreffen. Ein kürzlich auf Facebook geteilter Post zeigt, wie Tiere in Hochwassersituationen in Not geraten können.

Ein plötzlicher Anstieg des Wasserspiegels durch Hochwasser kann für Haustierbesitzer eine große Herausforderung darstellen. In solchen Notfällen ist es von entscheidender Bedeutung, besonnen zu handeln, um die Sicherheit und das Wohlergehen unserer geliebten tierischen Begleiter zu gewährleisten.

Ohne Hilfe wäre der Hund vermutlich ertrunken

Im Einsatz standen die Stadtfeuerwehr Kitzbühel mit 3 Fahrzeugen und 12 Mann, um den Hund zu retten. © Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Ein aktuelles Beispiel aus Tirol zeigt: Plötzlich auftretende Unwetter können große Schäden verursachen und auch Tiere in Gefahr bringen. So teilt oekoreich einen Beitrag der Stadtfeuerwehr Kitzbühel. Die wurde vor Kurzem zu einer Tierrettung gerufen. Ein Hund war in die Kitzbüheler Ache gestürzt, durch das Hochwasser driftete er ab und drohte zu ertrinken. Nur mit Mühe konnte er sich wohl auf einem Felsen im Wasser festhalten. Zum Glück konnte ihn das Team aus Feuerwehr und Polizei rechtzeitig aus den Wassermassen retten. „Nach dem Abtrocknen und einigen Streicheleinheiten wurde er unverletzt dem Besitzer übergeben“, so die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Angesichts solcher Situationen ist es von Bedeutung, ruhig und besonnen zu handeln, um Tieren in Not zu helfen. Sollten Sie einmal selbst in so eine Situation geraten, können Sie folgendermaßen handeln:

1. Bewahren Sie Ruhe und alarmieren Sie die richtigen Stellen

Wenn Sie auf Tiere stoßen, die in Not sind, bewahren Sie Ruhe und rufen Sie die örtliche Feuerwehr, Polizei oder die örtlichen Tierschutzorganisationen an. Je schneller Sie Hilfe organisieren, desto besser sind die Chancen, die Tiere in Sicherheit zu bringen.

2. Tiere nicht im Alleingang retten

Hochwasser kann extrem gefährlich sein – sowohl für Menschen als auch für Tiere. Versuchen Sie nicht, Tiere im Alleingang aus dem Wasser zu retten, da Sie sich dabei selbst in Gefahr bringen könnten. Warten Sie auf professionelle Hilfe, die über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung verfügt.

3. Höhere Bereiche können Schutz bieten

Sollte das Hochwasser ihren Keller oder ihr Haus betreffen, können Sie versuchen zusammen mit den Tieren in höher gelegene Bereiche zu kommen. Dachböden oder erhöhte Terrassen können vorübergehend Schutz bieten, bis Hilfe eintrifft.

4. Bereiten Sie Tiere auf die Evakuierung vor

Falls eine Evakuierung notwendig sein sollte, stellen Sie sicher, dass Tiere in Transportboxen oder an Leinen gesichert sind. Nehmen Sie auch ein Notfall-Kit mit Futter, Wasser, Medikamenten und Decken mit, um die Tiere während der Evakuierung zu versorgen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sandra Furtner sorgfältig überprüft.