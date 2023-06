Tut er das wirklich? Talentierter Golden Retriever imitiert ein anderes Tier

Von: Sophie Kluß

Der Golden Retriever gehört zu den vier intelligentesten Hunderassen. Goldie Artie nutzt seinen Scharfsinn und imitiert ein anderes Tier. Welches das ist, lesen Sie hier.

Golden Retriever Artie aus Sacramento in Kalifornien ist zehn Monate alt und macht gerade seine Ausbildung zum Begleithund. Er ist Teil eines Welpenaufzuchtprogramms für Gefangene und wird in Zusammenarbeit zwischen dem örtlichen Gefängnisprogramm und seinem Frauchen aufgezogen. Erst im April hat Artie einen Trainingstag auf einer Feuerwache absolviert: Dort werden die zukünftigen Service- und Diensthunde beispielsweise an Feuerwehrautos und -boote und Krankenwagen, aber auch an die Sirenen und Hupen der Fahrzeuge gewöhnt.

In seiner Freizeit scheint Hund Artie jedoch einem völlig anderen Hobby nachzugehen, nämlich der Imitation von Tierstimmen. In einem Video, das sein Frauchen auf ihrem Instagram-Account (@goodasgoldens) gepostet hat, ist zu sehen, wie Goldie Artie das „Muh“ einer Kuh imitiert. Inzwischen hat das Video mit der Unterschrift „Kuhhund Artie ist hier, um ein Lächeln zu bringen 🐮“ knapp sechs Millionen Klicks und über 500.000 Likes bekommen.

„Er ist zweisprachig!“: Golden Retriever Artie imitiert eine Kuh

Auf die Frage seines Frauchens „Was sagt die Kuh?“ antwortet Artie brav mit einem euphorischen und brummigen „Muuuh.“ Nach einem Lob als „braver Junge“ darf der talentierte Goldie seinen Vortrag wiederholen und begeistert erneut mit einem noch inbrünstigeren „Muuuuh.“ Hoch konzentriert streckt Artie jeweils seinen Kopf von sich – ob aus akustischen oder anderen Gründen ist nicht bekannt. Für seine besondere Performance hat der kluge Goldie extra ein weißes Kuh-Kostüm mit schwarzen Flecken übergezogen bekommen.

Die Nachfrage von Userin Alban Murphy, wie Arties Frauchen ihm das Muhen beigebracht habe, beantwortet diese so: „Jeden Morgen, wenn er aufwachte, machte er das ganz natürlich, wir haben es nur mit einem Kommando verknüpft.“ Seit der Goldie im Alter von acht Wochen mit dem Muhen begonnen hatte, feilt Frauchen gemeinsam mit Arties Betreuer im Gefängnisprogramm an der Verfeinerung. Murphy hat nun ebenfalls vor, ihrem Hund die kuhtypischen Laute beizubringen.

Instagram-Kommentare: User loben Arties Zweisprachigkeit

Über 1.300 Instagram-User loben Artie in den Kommentaren für seine „kuh“-le Vorstellung und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg in seiner Ausbildung zum Begleithund:

„Unterschätzen Sie niemals die Bedeutung einer zweiten Sprache 😂.“

„Ich habe das schon viel zu oft gesehen. Ich bin ein Verteidiger. Ich brauche diese Art von Entlastung während meines Tages.“

„Haha, der Eindruck hätte uns täuschen können.“

Neben Artie, dem künftigen Begleithund, hält sein Frauchen noch zwei weitere Golden Retriever, mit denen sie sich ebenfalls sozial engagiert: Mari ist ein Therapiehund, genau wie Neva, die bereits eine Krebserkrankung hinter sich hat.