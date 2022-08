Hund ist todkrank und bekommt zum letzten Mal Frühstück von McDonald’s

Von: Sandra Barbara Furtner

Baxter bekommt zum Frühstück einen „McMuffin“. Ein Brötchen mit Speck und Ei. © TikTok (elliebuckler)

Als es Shar-Pei Baxter immer schlechter geht, erfüllt ihm Frauchen Ellie Buckler einen letzten Wunsch und verbringt einen ganz besonderen Tag mit ihm.

Ein Moment, der für die meisten Hundebesitzer besonders dramatisch ist: sich vom geliebten Vierbeiner verabschieden. In den letzten Tagen und Stunden wird ihnen jeder Wunsch erfüllt. Manche lieben es, wenn wärmende Sonnenstrahlen sanft auf dem Bauch scheinen, andere verbringen ein paar ruhige Stunden an ihrem heißgeliebten Badesee. Viele möchten ausschließlich in den Armen ihrer Menschen liegen, und manche freuen sich über einen seltenen Happen Junk-Food. Für ihren treuen Gefährten will Ellie Buckler den letzten Tag so angenehm und besonders wie möglich gestalten. Das herzzerreißende Video, das sie auf TikTok veröffentlicht, rührt Menschen weltweit zu Tränen. Wie sie den Tag mit Baxter verbringt, zeigt Landtiere.de

Schon seit einiger Zeit leidet der Shar-Pei unter schwerer Arthritis, er benötigt Schmerzmittel und hat Probleme mit der Atmung. Doch im Alter von zwölf Jahren werden seine Beschwerden immer schlimmer. Die besorgte Besitzerin fährt mit ihm zum Tierarzt und erhält eine niederschmetternde Diagnose: Baxter hat nicht mehr lange zu leben. Er wird zunehmend lethargisch, verweigert sein Futter und bekommt immer mehr Probleme mit der Atmung. Die ganze Familie trifft die schwere Entscheidung, ihn einschläfern zu lassen.