Hund darf nicht auf Parkbank sitzen – Herrchen droht Strafe

Ziemlich skurril! In Duisburg dürfen Hunde nicht neben ihrem Halter auf einer Parkbank sitzen. Einem Hundebesitzer droht deshalb jetzt sogar eine Geldstrafe.

Er ist der beste Freund des Menschen, doch offenbar wird er nicht überall willkommen geheißen! Hunde begleiten uns schon seit langer Zeit im Alltag und bei der Arbeit. Egal ob in der Stadt oder auf dem Land — Hunde sind immer mit dabei. Vielerorts gibt es zahlreiche Hundespielplätze und sogar eigene Kaufhäuser für die geliebten Vierbeiner. Ihre Herrchen und Frauchen kaufen Spielzeug, Leinen und Leckerlis und heben überdies auch das stinkige Geschäft ihres haarigen Freundes mit Freude auf. Doch obwohl viele Menschen mit ihren Hunden sogar in einem Bett schlafen, scheinen einige Beamte der Stadt Duisburg keine besonders großen Hundefreunde zu sein. Wie jetzt bekannt wurde, soll in der Stadt zwischen Rhein und Ruhr nämlich ein ziemlich skurriles Verbot gelten: Hunde dürfen in Duisburg nicht neben ihrem Halter auf einer Parkbank Platz nehmen. Einer Dame, die sich nicht an diese Regelung hielt, drohte deswegen zuletzt sogar eine Strafe.

Hunde dürfen in Deutschland nicht überall Sitz machen

Hund sitzt neben Herrchen auf Bank (Symbolbild)

So ein ausgiebiger Spaziergang kann ziemlich anstrengend werden. Frische Luft und Stöckchen holen machen die ausdauerndsten Vierbeiner müde und außerdem ist nicht jeder Hund ein laufbegeisterter Husky. Kleine Hündchen gehen kleine Ründchen — und immer wieder zwischendurch tut eine Pause auch dem zweibeinigen Begleiter gut. Am liebsten sitzen Hunde selbstverständlich direkt neben ihrem Frauchen oder Herrchen. Auf diese Weise kann man sich schnell und einfach Streicheleinheiten abholen oder nach einem Leckerli fragen. Doch nicht überall in Deutschland ist es erlaubt, seinen Hund neben sich auf einer Bank sitzen zu lassen. In Duisburg beispielsweise kostet es stolze 20 Euro, wenn der Vierbeiner neben einem Sitz macht. Doch warum müssen Hunde in Duisburg auf dem Boden bleiben? Den Berichten zufolge geht es dabei um Sauberkeit und Ordnung. Öffentliche Sitzflächen sollen möglichst unbeschädigt und sauber bleiben — ein Hund könnte mit seinen dreckigen Pfoten schnell Teile der Parkbank beschmutzen.

In Duisburg musste eine Hundehalterin ihren vierbeinigen Begleiter auf den Boden setzen

Seit einem Vorfall in Duisburg regen sich Hundebesitzer über die oftmals belächelte deutsche Bürokratie auf. Eine Frau war im Schwelgernpark im Stadtteil Marxloh mit ihrem Hund unterwegs, als sie eine kurze Rast auf einer Parkbank einlegte. Ihr haariger Begleiter nahm neben der 63-Jährigen auf der Sitzgelegenheit Platz. Nur kurze Zeit später erschienen jedoch Mitarbeiter des Ordnungsamtes und forderten die Dame auf, ihren Hund unverzüglich auf den Boden zu setzen. Der Grund: Hunde dürfen in Duisburg keine öffentlichen Sitzflächen nutzen, um diese nicht zu verschmutzen. Dass auch Menschen potenziell ziemlich dreckig sein können, bedachten die Duisburger Beamten dabei offensichtlich nicht. Die für die Ordnungswidrigkeit vorgesehene Strafe in Höhe von 20 Euro musste die Hundehalterin allerdings nicht zahlen: Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes beließen es bei einer Verwarnung, nachdem die Frau ihrer Anweisung umgehend Folge geleistet und ihren Hund auf den Boden gesetzt hatte. Das Skurrile an der Geschichte: Die Regelung war der Hundebesitzerin vollkommen unbekannt, sodass ihr Verstoß auch gänzlich unbewusst erfolgte. Ausgeschildert ist das Verbot für Hunde auf Parkbänken offenbar auch nicht.

Der ewige Streit über die Vermenschlichung des Hundes

Die meisten Hundebesitzer können über das Duisburger Verbot von Hunden auf Parkbänken sehr wahrscheinlich nur lachen. Gerade den Haltern von kleineren Hunden erschwert diese Regelung jedoch die Rast bei den täglichen Spaziergängen, denn Streicheleinheiten auf Augenhöhe sind so nur schwer möglich. Das Duisburger Parkbankgesetz ist Teil einer größeren Diskussion, die unter Hundeliebhabern immer wieder Streit auslöst: Sollten Vierbeiner wie ein gleichwertiges Familienmitglied behandelt werden oder haben die haarigen Begleiter keinesfalls dieselbe Behandlung verdient wie ihre Besitzer? Zu Hause können Halter das natürlich selbst entscheiden. Manche lassen ihre Hunde mit ins Bett oder teilen sogar ihre Mahlzeit am Esstisch. Für andere gehört ein Hund dagegen nach draußen in den Zwinger und auch der Napf hat einen eigenen Platz weit entfernt vom Küchentisch. Klar ist jedoch: Heutzutage ist der beste Freund des Menschen längst nicht mehr nur Wach- oder Hütehund. Dass die Duisburger Regelung sich auch in anderen Teilen Deutschlands durchsetzen wird, bleibt deshalb zu bezweifeln.