Hund reißt immer wieder aus Tierheim aus, um im Seniorenheim zu schlafen – bis er endlich adoptiert wird

Von: Sandra Barbara Furtner

Tierheim-Hunde haben es oft schwer: Manche warten Monate auf ein neues Zuhause. Scout jedoch will das nicht und sucht sich seine Familie selbst aus.

Manche Geschichte, sind so rührend, dass einem das Herz aufgeht. So wie die von Mischlingsrüde Scout. Als er im Tierheim „Antrim County Animal Shelter“ in Michigan landet, ist er in keinem guten Zustand. Sein Kiefer ist mit Kugeln übersät, die möglicherweise von einer Schusswunde aus einem Luftgewehr stammen – zudem weist er weitere Merkmale eines misshandelten Tieres auf. Er war leicht erregbar und hatte Angst vor Fremden. „Jemand hat ihn offensichtlich misshandelt“, sagt Heather Belknap, die Leiterin des Tierheims gegenüber der The Washington Post. Die Mitarbeiter des Tierheims kümmern sich rührend um ihn und pflegen ihn gesund. Trotzdem ist Scout dort nicht glücklich und bricht immer wieder aus.

Rüde klettert über zwei Zäune, um nach draußen zu gelangen

Die hohen Zäune scheinen ihn nicht abhalten zu können. Zuerst kletterte er über einen Maschendrahtzaun, um in das Außengehege zu gelangen und erklomm dann einen rund 1,8 Meter hohen und stabilen Vinylzaun. Anschließend überquerte er den Highway und schlich sich durch eine automatische Drehtür in die Lobby eines Pflegeheims. Dort legte er sich auf die Couch und schlief ein.

„Die Couch, mit der alles begann“, betitelt das Pflegeheim dieses Foto. © Facebook (Meadow Brook Medical Care Facility)

Schließlich entdeckte ihn eine Krankenschwester der medizinischen Einrichtung und rief den Bezirkssheriff zur Hilfe. Dieser brachte ihn ins Tierheim zurück. Doch schon drei Tage später wiederholte Scout seinen Ausbruch und schlich sich erneut in das Pflegeheim „Meadow Brook Medical Care Facility“ und legte sich auf die braune Couch.

Seine Beharrlichkeit sollte sich auszahlen

„Er war ziemlich unnachgiebig in seinem Bestreben, hier zu sein“, sagt Stephanie Elsey, klinische Pflegekoordinatorin. Nach dem dritten „ungebetenen“ Besuch entschied sich eine Mitarbeiterin Scout mit zu sich nach Hause zu nehmen, aber leider verstand er sich nicht mit ihren anderen Hunden. Es musste eine andere Lösung her: Da sie ihn nicht ins Tierheim zurückschicken wollte, berieten sich die Mitarbeiter des Pflegeheims und beschlossen, ihn gemeinsam zu adoptieren.

„Er gehört zu uns. Er hat sich von Anfang an für uns entschieden“. Bis heute weiß niemand, warum Scout sich so sehr zu dem Pflegeheim hingezogen fühlte. Und das spielt auch eigentlich gar keine Rolle. „Wir wussten einfach, dass er hierher gehörte“, sagt Elsey. Gleichzeitig ergänzt sie, dass natürlich alle Bewohner des Pflegeheims auf Allergien hin überprüft wurden und man sicherstellte, dass alle mit seiner Anwesenheit einverstanden waren.

Und so erklärten sich die Mitarbeiter von „Meadow Brook“ bereit, die Verantwortung für Scout zu übernehmen. Sein Alter ist nicht bekannt, aber sein Tierarzt vermutet, dass er wohl zwischen 10 und 12 Jahre alt ist. Vielleicht wollte der Senioren-Hund auf seine alten Tage einfach nur seine Ruhe und wählte genau deswegen die ruhige Umgebung eines Pflegeheims aus. Im Gegenzug kümmert er sich um die Bewohner, lässt sich gerne von ihnen streicheln und schenkt ihnen Liebe und Aufmerksamkeit. „Es hat ihm eine bessere Lebensqualität gebracht, genauso wie es den Bewohnern eine bessere Lebensqualität gebracht hat“, sagt Elsey.

User im Netz sind gerührt und kommentieren:

„Was für eine rührende Geschichte. Jede Pflegeeinrichtung sollte einen Hund haben“.

„Ich liebe diese Geschichte! Mein erster Hund, ein Deutscher Schäferhund, riss immer wieder aus dem Nachbarhaus aus und wartete vor meiner Tür. Schließlich durften wir sie behalten. Sie war der liebste und treueste Hund, den wir je hatten“!

„Sie wissen genau, was sie benötigen“.

„Was für ein wundervoller Hund“.

„Er wusste, wo er hin muss, um geliebt zu werden“.