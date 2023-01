Keine Chance für Gassi: Sechs Gründe, warum der Hund nicht nach draußen möchte

Hunde mit kurzen Beinen und/oder Fell ohne Unterwolle neigen oft dazu, bei winterlichen Temperaturen und nassem Wetter zu frieren. Hier kann entsprechende Hundekleidung sinnvoll sein. © Lubo Ivanko/Imago

Eigentlich freuen sich Hunde, wenn sie mit ihrem Halter einen Spaziergang machen können. Doch wenn das Tier fast schon gezwungen werden muss, stimmt in der Regel etwas ganz und gar nicht.

Normalerweise wird der Vierbeiner schnell aufmerksam, wenn es an die Gassi-Vorbereitung geht: Schuhe und Jacke anziehen, Schlüssel schnappen und – ganz wichtig – die Leine hochnehmen. Je nach Hunde-Charakter wird jetzt etwa heftig mit dem Schwanz gewedelt und die Freude ist auch für Laien zu erkennen. Aber was, wenn dieses Verhalten nicht mehr da ist? Wenn der Hund nicht mehr nach draußen möchte, können dahinter mehrere Ursachen stecken.

Mehr über die Gründe, warum ein Hund von jetzt auf gleich nicht mehr nach draußen möchte, weiß Landtiere.de.

Vielleicht gab es mal einen lauten Knall, der an die Silvesternacht erinnerte, vielleicht kam ein Kind zu plötzlich um die Ecke, vielleicht wurde der Hund auf der einen Strecke mal böse ausgeschimpft: Für Menschen ist es nicht immer offensichtlich, was einen Hund verschreckt hat. Zeigt das Tier in seiner Körpersprache Angst vor dem Gassigang, muss man ihm jetzt viel Sicherheit geben. Das funktioniert am besten, wenn Sie selbst sicher und gefestigt auftreten. So merkt der Hund, dass alles in Ordnung ist und kann sich besser entspannen.