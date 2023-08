Tierheim-Hund darf zwei Nächte bei Familie sein und wird für sie zum Lebensretter

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Der Geruchssinn von Hunden ist einzigartig gut. Er ermöglicht ihnen, Gefahren schnell zu erkennen. Tierheim-Hund Moose hat sofort Alarm geschlagen, als er Feuer witterte.

In einer herzerwärmenden Geschichte, die die Verbindung zwischen Mensch und Tier feiert, avanciert ein besonderer Hund namens Moose zum wahren Helden. Moose, der im Portsmouth Humane Society Tierheim lebt, zeigt, was für sensible Sinne die Vierbeiner haben und uns Menschen dadurch das Leben retten können.

Tierheim-Hund Moose darf bei einer Familie Auszeit vom Tierheim nehmen

Das Tierheim, das bekannt ist für sein innovatives „Paws Around PTown“-Programm, lädt Menschen dazu ein, einen Hund auszuleihen, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Ziel des Programms ist es nicht nur, die Mitarbeiter des Tierheims zu entlasten, sondern auch den Hunden dabei zu helfen, adoptiert zu werden, indem sie potenziellen Adoptiveltern vorgestellt werden.

Für Tierheim-Hund Moose sollte dieses Wochenende zu einem Wendepunkt in seinem Leben werden. Denn Chris Cushna, Sheila Janes und ihre Kinder, entschlossen sich dafür, mit ihm eine schöne Zeit zu verbringen. Janes erinnert sich gegenüber „The Washington Post“, wie sie und ihre Familie auf Moose stießen: „Wir waren uns alle einig, dass Moose derjenige war, den wir mitnehmen wollten. Moose war im letzten Bereich und er hatte einfach das freundlichste Gesicht.“

Nachts bricht plötzlich ein Feuer aus – Moose warnt mit lautem Bellen

Gemeinsam mit dem Pyrenäenberghund verbringen sie einen schönen Freitag auf ihrem Hausboot. Und weil es so schön war, behielten sie Moose für eine weitere Nacht bei sich. Zu der Zeit ahnte noch niemand, dass Moose sich in dieser Nacht als ihr Lebensretter erweisen würde. Denn am frühen Morgen brach auf einem benachbarten Boot ein Feuer aus. Moose beginnt laut zu bellen und warnte damit die Familie vor den Flammen. Für andere Tiere durchs Feuer geht dieser Hund, der dafür eine Medaille bekommen hat.

Mit ihren sensiblen Nasen wittern Hunde schnell Gefahren auf. (Symbolbild) © Wirestock/Imago

Bevor die Flammen auf das Boot der Familie übergriffen, waren alle Mitglieder wach und konnten sich in Sicherheit bringen – dank Moose. „Wenn Moose uns nicht geweckt hätte, wären wir im Feuer aufgewacht. Wir sind Moose unglaublich dankbar, dass er uns da herausgeholt hat“, erklärt Janes. „Wir sind sehr, sehr stolz auf Moose“, sagt auch Amanda McQuarry, die Leiterin des Tierheims Portsmouth Humane Society. Cushna und Janes haben bei dem Brand jedoch ihr zu Hause verloren. Spenden sollen ihnen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Das Leben seines neuen Frauchens hat dieser Hund gerettet, weil „er spürte, dass etwas nicht stimmte“.

Hunde haben einen guten Geruchssinn und eine spezielle Riechtechnik

Dass Hunde einen enorm guten Geruchssinn haben, ist bekannt. So konnte zum Beispiel Polizeihund Quincy ein ganzes Waffenlager aufspüren. Die lange Schnauze, die Platz für viele Riechzellen bietet und die große, faltige Riechschleimhaut lässt die Vierbeiner zu wahren Spürnasen werden. Hunde haben 150 bis 220 Millionen Riechzellen, während wir nur etwa fünf Millionen haben. Zusätzlich verwenden Hunde eine spezielle Riechtechnik, um Gerüche präzise zu unterscheiden. Die aufgenommenen Informationen werden an das stark entwickelte Riechhirn der Hunde weitergeleitet, das etwa zehn Prozent ihres Gehirns ausmacht, im Gegensatz zu nur einem Prozent bei uns.

In der Gemeinde ist Moose „ein Held“ und findet ein neues Zuhause

Hund Moose sei in der Gemeinde nun „einfach ein Held“, berichtet Cushna. Gern hätten sie Moose adoptiert, aber da sie viel unterwegs sind und kein festes Zuhause mit Garten haben, können sie Moose nicht das geben, was er braucht und verdient. Doch seine Heldentat hat dafür gesorgt, dass er ganz schnell ein Für-Immer-Zuhause gefunden hat, wie Portsmouth Humane Society auf Facebook berichtet. Ein neues zu Hause hat auch diese Hündin gefunden, die überglücklich lächelt.

Ciara Hill und ihr Mann sahen die Geschichte von Moose auf der Facebook-Seite der Portsmouth Humane Society und waren sofort fasziniert: „Wir werden ihn zu uns holen“ – Gesagt, getan. Cushna und Janes sind dankbar, dass Moose ein idyllisches Zuhause gefunden hat: „Moose lebt sein bestes Leben. Er hat es wirklich verdient.“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Lara Kiehl sorgfältig überprüft.