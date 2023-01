Ein Hund versteckt sich inmitten einer Schafherde – können Sie ihn finden?

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Wie witzig ist das denn? Ein Herdenschutzhund läuft inmitten einer Schafherde und verschwindet komplett darin. Können Sie ihn finden?

Seit Jahrhunderten arbeiten Schäfer Hand in Hand mit ihren speziell ausgebildeten Herdenschutzhunden. Sie vertrauen den imposanten, mutigen und charakterstarken Vierbeinern ihre komplette Herde an, um sie vor möglichen Angreifern zu schützen. Jeder, der es auch nur wagt, sich den Schafen, Ziegen oder Rindern zu nähern, wird von ihnen gnadenlos vertrieben. Denn die Vierbeiner sind sehr aufmerksam und haben gelernt, mögliche Gefahren einzuschätzen und Probleme selbstständig zu lösen. Die Hunde lieben ihren Job und gehen darin richtig auf. Wandern die Tiere jedoch von einer Weide auf die nächste, kann es schon mal vorkommen, dass sich ihre tierischen Beschützer inmitten der Herde einfinden. So auch bei dem folgenden Clip.

Ein Hund versteckt sich inmitten einer Schafherde – können Sie ihn finden?

Das witzige Video, das vor kurzem von ramblingsloa auf Instagram gepostet wurde, sorgt in den sozialen Medien für jede Menge Begeisterung. Genau wie ein Clip, indem eine Joggerin von über 100 Schafen verfolgt wird. Darin zu sehen ist ein Herdenschutzhund, der komplett in der Menge verschwindet. Die meisten User rätseln nun, wo genau sich der Vierbeiner befindet? Können Sie ihn entdecken?

Ein Hund versteckt sich inmitten einer Schafherde – finden Sie ihn beim ersten Mal?

Dank seiner hellen Fellfarbe verschmilzt der treue Vierbeiner komplett mit den Farben der Schafe. Genauso wie eine Schildpattkatze, die sich in einem Laubhaufen versteckt hält. Haben Sie den Hund beim ersten Mal entdeckt oder mussten Sie das Video mehrmals ansehen?

10 außergewöhnliche Hunderassen, die kaum jemand kennt – von Azawakh bis Otterhund Fotostrecke ansehen

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist bereits in der Vergangenheit erschienen. Er hat viele Leserinnen und Leser besonders interessiert. Deshalb bieten wir ihn erneut an.

Von dem witzigen Video sind die Menschen im Netz total begeistert und können nicht aufhören darüber zu rätseln, wo genau sich der Hund versteckt hält. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Ich sehe ihn nicht, wo ist er?“

„Wahnsinn, wie cool und schlau der Hund nur ist“. 😍😍😍

„Ich kann einfach nicht damit aufhören, das Video anzusehen“. 🤣

„Der hat voll den Tom-Cruise-Blick drauf“. 😂😂

„Er hätte mich fast getäuscht, wenn er nicht in die Kamera geblickt hätte“. 😂

„Er ist inkognito“. 😄✨