Hund von Biene gestochen – Tier jetzt genau beobachten, rät Experte

Von: Sandra Barbara Furtner

Was hat er denn auf einmal? (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Gerade noch tobt ihr Hund über die Wiese, plötzlich jault er auf. Auf der Schnauze: eine gerötete Einstichstelle. Jetzt unbedingt auf Veränderungen achten.

In den meisten Fällen ist ein Bienen- oder Wespenstich zwar ziemlich schmerzhaft für den Hund, aber in der Regel ungefährlich. „Schnelles Handeln ist gefragt, wenn das Insekt verschluckt oder das Tier in den Rachen- oder Halsbereich gestochen wird“, weiß Prof. Dr. Theo Mantel, Präsident der Bundestierärztekammer. Denn viele Hunde schnappen gerne danach und kassieren daraufhin eine dicke Schnauze. Erwischt es die empfindlichen Schleimhäute im Rachenbereich, kann es zu starken Schwellungen und Atembeschwerden führen. Was es dann zu beachten gilt, verrät Landtiere.de

Manche Hunde reagieren auch allergisch auf das Bienengift. Lebensbedrohliche Symptome wie Zuschwellen der Luftröhre, Atemnot, Kreislaufkollaps oder Schock sind die Folge. Darum sollte man einen Bienenstich nie unterschätzen und das Tier genau beobachten, rät Tierarzt Prof. Dr. Theo Mantel.