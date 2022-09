Hund und Zecken: Foto zeigt, warum Sie zwischen den Zehen nachschauen sollten

Von: Jasmin Farah

Wie eklig: Zecken tummeln sich in den Zehenzwischenräumen einer Hundepfote. © Christine Gravel/Facebook

Sommerzeit ist Zeckenzeit: Doch auch im Herbst ist es oft noch warm. Hundebesitzer müssen im Freien vorsichtig sein und sollten überall nachsehen.

Der Sommer ist für Hundebesitzer nicht nur schön. Sicherlich kann man sich jetzt bei dem schönen Wetter viel öfter und länger mit dem geliebten Vierbeiner im Freien aufhalten. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, vermehrt Vorsicht walten zu lassen. Schließlich tummeln sich aktuell gerne Zecken im hohen Gras. Wenn es schön warm ist, kommen Zecken aus ihren Verstecken und sind auf Nahrungssuche, berichtet landtiere.de.

Deshalb ist als Hundebesitzer ratsam, nach einem Spaziergang im Freien, wo man auch im Wald, im Gestrüpp oder auf Wiesen unterwegs ist, den Vierbeiner stets nach Zecken abzusuchen. Doch manchmal verstecken sich die Parasiten so gut, dass man sie nicht immer sofort entdeckt.

Darauf weist eine Facebook-Userin namens Christine Gravel hin. Ihr Post ist zwar schon einige Jahre her, aber das Thema ist noch aktueller denn je. Schließlich spricht die Userin ein ganz wichtiges Detail an. Auf dem Foto ist die Pfote ihres Hundes zu sehen, diese hält sie umgedreht in die Kamera, sodass man die Zehenzwischenräume sehen kann.