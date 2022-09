Wenn XXL-Hunde zu dick sind – Martin Rütter erschüttert: „hat locker 20 Kilo zu viel“

Von: Sandra Barbara Furtner

Leonberger Günther bringt 92 Kilo auf die Waage und soll auf Diät gesetzt werden. © RTL

In seiner neuen Doku-Reihe „Die großen Hunde“ zeigt Martin Rütter den tollen Alltag von XXL-Hunden. Doch Leonberger Günther wird gleich mal auf Diät gesetzt.

Für manche Hunde-Menschen kann es nicht groß genug sein: Ein kleiner Schoßhund kommt für sie nicht infrage. Schließlich braucht man etwas „zum Anpacken“ und „Anlehnen“. Doch das Leben mit einem großen Hund bringt auch große Abenteuer mit sich. In drei Folgen nimmt Hundeprofi Martin Rütter am Sonntagnachmittag bei RTL den aufregenden Alltag der Super-Size-Vierbeiner und ihrer Familien unter die Lupe. In seiner ersten Folge trifft er auf Leonberger Günther, verrät Landtiere.de.

„Wir sehen hier keine Handtaschenhunde, aber große Abenteuer“, erläutert der Hundeprofi zum Start seiner neuen Sendung „Die großen Hunde“ bei RTL. Als er auf den stattlichen Leonberger Günther trifft, der zusammen mit seiner Familie in Bayern lebt, bleibt ihm fast die Spucke weg. Bei einer Schulterhöhe von 82 Zentimetern bringt er stolze 92 Kilo auf die Waage. „Der hat locker 20 Kilo zu viel drauf“, sieht der Experte auf den ersten Blick. „Alter Schwede! Der liegt da wie ein gestrandeter Seewal“, ergänzt er.