Eignet sich Ihr Hund fürs Büro? Drei Anzeichen, die dafür sprechen

Von: Anne Hund

Nicht jeder Hund ist so gut erzogen, dass man ihn mit ins Büro nehmen kann. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Sie sind berufstätig und dürfen Ihren Vierbeiner mit ins Büro nehmen? Einige Hunderassen gelten als besonders wesensfest. Es gibt jedoch noch andere Faktoren.

Sie dürfen Ihren Hund mit ins Büro nehmen? Dann können Sie sich glücklich schätzen, wenn Sie Ihren Hund gut erzogen haben. Denn das ist die beste Voraussetzung dafür, dass er die Kollegen drumherum und den Arbeitsablauf nicht stört. Sind Sie und Ihr Hund in der Arbeit ein eingespieltes Team, könnte Ihr Vierbeiner sogar zum Büroliebling der Belegschaft avancieren. Seien Sie also mutig und probieren Sie es aus – natürlich nur, sofern alle in der Arbeit damit einverstanden sind. Ist Ihr Hund wirklich bürotauglich? Landtiere.de erklärt, welche Zeichen dafür sprechen.

Sollten Sie sich einen neuen Hund anschaffen und ihn künftig auch mit in die Arbeit nehmen wollen, sollten Sie zudem wissen, welche Hunderassen als besonders wesensfest und unkompliziert im Umgang mit anderen Menschen gelten. Haben Sie bereits einen Hund, kann es Ihnen helfen, wenn Sie die Eigenheiten Ihres Vierbeiners anerkennen und sein Wesen richtig einschätzen. Sie sollten dabei nichts erzwingen wollen, nicht jeder Hund eignet sich schließlich fürs Büro oder fühlt sich wohl dort.