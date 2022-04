Hunde gehen auf Katze los – dann schwebt Buddy in Lebensgefahr

Buddy ist immer noch nicht ganz gesund und bekommt Infusionen. © Instagram (pspca)

Zwei Jugendliche lassen mit Absicht ihre Hunde auf eine Katze los. Die wird bei dem Angriff so schwer verletzt, dass sie anschließend um ihr Leben kämpft.

Pennsylvania (Amerika) – Eigentlich sollte es zu jeder guten Erziehung gehören, Kinder und Jugendliche an den Umgang mit Tieren frühzeitig zu gewöhnen. Dass man anderen Lebewesen kein Leid zufügen soll, dürfte wohl klar sein. Doch zwei Jungs (17 und 12 Jahre) aus Pennsylvania sehen das wohl anders. Warum Kater Buddy um sein Leben kämpft, verrät Landtiere.de.*

Sie sind mit ihren Hunden unterwegs und streifen durch die Nachbarschaft. Dabei treffen sie auf eine Katze. Und es kommt zu schrecklichen Szenen: Die zwei Jungs hetzen ihre Vierbeiner auf den hilflosen Kater Buddy – augenscheinlich feuern sie ihre Hunde dabei auch noch an. So soll immer wieder das Lob „Braver Junge“ gefallen sein, berichtet der Sender „6abc“ in einem Video. Die Attacke ereignet sich morgens in der Granite Street im Stadtviertel Frankford. Eine Überwachungskamera nimmt alles auf. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.